Олександра Заріцька скинула 20 кіло: фото співачки до та після схуднення

Солістка гурту KAZKA неймовірно змінилася.
Солістка гурту KAZKA та учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька днями приголомшила, що добряче схудла.
Танці забирають у зірки багато сил та енергії і це позначилося на її фігурі. Так, від початку проєкту знаменитість скинула 20 кілограмів.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує порівняти фото виконавиці до та після схуднення.
Цікаво, що місяць тому Саша розповідала, що за п’ять тижнів у "Танцях" вона стала легшою на 12 кіло. Артистка зізналася, що її перша ціль – аби партнерові Юрію Мєшкову було не так складно робити підтримки з нею.
Ще рік тому Заріцька зізналася в інтерв’ю Славі Дьоміну, що стала спокійніше реагувати на негативні коментарі хейтерів, втім, свою фігуру тоді вона не сприймала на всі 100%.
Олександра також ділилася, що комфортна для неї вага – 80 кілограмів.
Скільки вона важить зараз, поки що невідомо. Втім, виконавиця зазначила, що їй дуже подобається нова форма та додала, що ті 20 кілограмів їй дуже заважали.
Зміни у фігурі фронтвумен KAZKA також помітили судді та глядачі. У коментарях в Instagram юзери пишуть учасниці "Танців" компліменти.
- Танці пішли на користь, стільки ваги скинула
- Сашу не впізнати, як схудла, красуня!
- Її не впізнати! Красуня
- Як же ж вона схудла! Красунечка! Просто красунечка
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