Олександра Заріцька скинула 20 кіло: фото співачки до та після схуднення

Олександра Заріцька скинула 20 кіло: фото співачки до та після схуднення

Солістка гурту KAZKA неймовірно змінилася.

Солістка гурту KAZKA та учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Заріцька днями приголомшила, що добряче схудла.

Танці забирають у зірки багато сил та енергії і це позначилося на її фігурі. Так, від початку проєкту знаменитість скинула 20 кілограмів.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує порівняти фото виконавиці до та після схуднення.

Олександра Заріцька до та після схуднення / instagram.com/kazka.band

Цікаво, що місяць тому Саша розповідала, що за п’ять тижнів у "Танцях" вона стала легшою на 12 кіло. Артистка зізналася, що її перша ціль – аби партнерові Юрію Мєшкову було не так складно робити підтримки з нею.

Олександра Заріцька схудла на 20 кіло / instagram.com/kazka.band

Ще рік тому Заріцька зізналася в інтерв’ю Славі Дьоміну, що стала спокійніше реагувати на негативні коментарі хейтерів, втім, свою фігуру тоді вона не сприймала на всі 100%.

Олександра Заріцька до та після схуднення / instagram.com/kazka.band

Олександра також ділилася, що комфортна для неї вага – 80 кілограмів.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Скільки вона важить зараз, поки що невідомо. Втім, виконавиця зазначила, що їй дуже подобається нова форма та додала, що ті 20 кілограмів їй дуже заважали.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Зміни у фігурі фронтвумен KAZKA також помітили судді та глядачі. У коментарях в Instagram юзери пишуть учасниці "Танців" компліменти.

Танці пішли на користь, стільки ваги скинула

Сашу не впізнати, як схудла, красуня!

Її не впізнати! Красуня

Як же ж вона схудла! Красунечка! Просто красунечка

Олександра Заріцька до та після схуднення / instagram.com/kazka.band

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