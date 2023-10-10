Олександра Заріцька в обтислих лосинах похизувалася помітно схудлою фігурою

Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька останнім часом помітно схудла.

Підтримувати фігуру в тонусі виконавиці допомагає спорт. У своєму Instagram артистка показала, як саме тримає своє тіло в формі. Співачка опублікувала відео, де вона в обтислих лосинах та вільній футболці займається спортом.

Виконавиця продемонструвала такі спортивні вправи, з якими зможуть з легкістю впоратися початківці. Заріцька закликала підписників, які хочуть підтягнути своє тіло, тренуватися разом з нею.

Олександра Заріцька показала, як тримає свою фігуру в формі

"Якщо вам набридло бачити одних струнких фітнес-тренерів в стрічці, то я радо з вами позаймаюсь. Ділюсь маленьким першим тренуванням для початківців!" – підписала ролик співачка.

Нагадаємо, нещодавно відомий український ведучий Андрій Чорновол розсекретив, скільки важать популярні зірки. Він назвав вагу Олександри Заріцької, Наді Дорофєєвої, Наталії Могилевської, alyona аlyona та інших.

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