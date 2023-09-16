Олександра Заріцька в обтислих лосинах у спортзалі показала, як тримає себе у формі

Співачка поділилася кадрами зі свого тренування.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала шанувальникам свою фізичну форму.

Виконавиця вийшла на зв'язок з фанами у сторіз в Instagram зі спортзалу. Олександра запропонувала показати, що допомагає їй тримати своє тіло в тонусі.

"Хочете покажу, як дуже швидко і легко тримати себе у формі?", - підписала фото у дзеркалі Заріцька.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Зараз виконавиця віддає перевагу тренуванням на батуті. Такий вид спортивних занять потребує чималої витривалості, але результат таких тренувань дуже ефективний.

"Ось так. Пішов-пішов", - жартома підписала кадри з тренування Олександра.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Для заняття спортом співачка обрала обтислі чорні лосини, які підкреслили її фігуру, а також футболку оверсайз. Волосся артистка зібрала у високий хвіст та не стала робити макіяж.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

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