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Олександра Заріцька в обтислих лосинах у спортзалі показала, як тримає себе у формі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Олександра Заріцька в обтислих лосинах у спортзалі показала, як тримає себе у формі

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Співачка поділилася кадрами зі свого тренування.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продемонструвала шанувальникам свою фізичну форму.

Виконавиця вийшла на зв'язок з фанами у сторіз в Instagram зі спортзалу. Олександра запропонувала показати, що допомагає їй тримати своє тіло в тонусі. 

"Хочете покажу, як дуже швидко і легко тримати себе у формі?", - підписала фото у дзеркалі Заріцька. 

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Зараз виконавиця віддає перевагу тренуванням на батуті. Такий вид спортивних занять потребує чималої витривалості, але результат таких тренувань дуже ефективний. 

"Ось так. Пішов-пішов", - жартома підписала кадри з тренування Олександра.

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Для заняття спортом співачка обрала обтислі чорні лосини, які підкреслили її фігуру, а також футболку оверсайз. Волосся артистка зібрала у високий хвіст та не стала робити макіяж.

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

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Дата публікації
Перегляди
32
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