Олександра Заріцька відклала весілля з нареченим і назвала причину: "Зараз ми не можемо"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відклала весілля з нареченим, музикантом та motion-дизайнером Павлом Тараненком.

Виконавиця мала офіційно вийти заміж ще влітку, але цього не сталося. Як пояснила Заріцька на YouTube-каналі "Okay Eva" вони з коханим дуже хочуть зіграти весілля, але не можуть собі цього дозволити. Співачка зізнається, що планує з розмахом відсвяткувати заміжжя, але під час війни її мучитиме совість через це, що вона не задонатила витрачені кошти на допомогу військовим.

"Я дуже хочу весілля, але я поки не знаю. Я дуже хочу, щоб це було масштабно. І я розумію, що зараз ми не можемо віддати гроші на весілля, без цього відчуття, що ми їх не задонатили", - пояснила артистка.

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька також зізнається, що постійно намагається допомагати країні під час повномасштабної війни, але вона турбується, що робить замало. Тож, співачка знаходить різні методи, як може бути ще більш корисною.

"У мене є мулька така, що я постійно мало роблю. Це третій рік вже війни, а в мене все одно ця штука, що я мало що роблю", - поділилася артистка.

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року. Хоч Олександра Заріцька не зіграла весілля влітку, як планувала, однак чимало зірок зважилися на цей крок. Пропонуємо дізнатися, хто зі знаменитостей 2024 року одружився чи вийшов заміж.

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