Олександра Заріцька зачарувала ефектним образом з вечірнім макіяжем та гарною укладкою

Артистка показала свій look, у якому виступала перед українськими захисниками.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька потішила прихильників своїми новими гарними фото.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімки, на яких позує з вечірнім макіяжем та з гарною зачіскою. Як розповіла Заріцька, в такому образі вона постала під час зустрічі з українськими захисниками:
"Ми під враженням від зустрічі з нашими героями з полку Азов. Днями я розповідала, що намагаюсь знаходити сили, аби займатись собою, доглядом тощо. Але після зустрічі з хлопцями, я була шокована, наскільки вони заряджені, усміхнені. Такі харизматичні, цікаві, веселі! Це і є справжній приклад для мене. Люди, які захищають нашу свободу, ризикують життям, перебувають в найекстремальніших умовах, і все одно сміються і надихають усіх навкруги! Тому відкидаємо смуток і поганий настрій! Беремо себе в руки й живемо на повну" – закликала Заріцька.
Артистка наголосила, що ми маємо брати приклад з наших захисників і проживати це життя тут і зараз.
Окрім того Заріцька похизувалася, що отримала подяку від полку Азов за сприяння в обороні країни під час російсько-української війни.
Нагадаємо, днями Олександра Заріцька показала, як змінилася її зовнішність за рік повномасштабної війни.
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