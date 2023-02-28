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Олександра Заріцька заговорила про весілля та пригадала, як зізналась у коханні бойфренду

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
106
Час на прочитання
2 хв
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Олександра Заріцька заговорила про весілля та пригадала, як зізналась у коханні бойфренду

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

З обранцем виконавиця почала зустрічатися ще 2021 року.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька не приховує, що зустрічається з музикантом-початківцем Павлом Тараненком, утім подробиці їхніх стосунків тримає у таємниці.

У програмі ЖВЛ артистка привідкрила завісу особистого життя. Зокрема, Олександра пригадала, як вперше зізналась бойфренду у коханні. Це сталося за декілька місяців після початку їхніх стосунків. Однак Павло все ж таки першим зізнався виконавиці, що кохає її.

Олександра Заріцька з бойфрендом / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Він мені зізнався, що він мене кохає, а я така: "Ой, і я теж тебе кохаю". Через декілька місяців стосунків я зрозуміла – вже декілька місяців стосунків, і для мене це вже багато. Тоді минув ще деякий час, і я зрозуміла, що я реально його кохаю, і що треба якось облаштовувати життя", - поділилася закохана Заріцька.

Зустрічатися пара почала ще 2021 року, а жити закохані стали разом за декілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення. До речі, війна лише зміцнила стосунки Олександри та Павла. Виконавиця навіть зізналась, що вже мріє про весілля. Утім, це станеться лише після перемоги України. Олександра тим часом планує, що у неї будуть дві весільні церемонії: одна на Закарпатті, а інша – в Криму.

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"Ніколи раніше не мріяла, я зараз вже ставлю себе на місце нареченої. Але весілля після перемоги. Зараз треба зробити так, щоб нашим дітям було жити добре у вільній країні. Це одне таке супер традиційне буде весілля десь там на Закарпатті, а інше десь у Криму, де море", - зазначила артистка.

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Дата публікації
Перегляди
106
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