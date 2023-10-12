Олександра Заріцька замилувала романтичними фото з нареченим та привітала його з важливим святом

Обранець знаменитості святкує день народження.
Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька повідомила про свято в її родині.
Наречений виконавиці Павло Тараненко святкує день народження. З нагоди свята артистка ніжно привітала коханого в Instagram-stories.
Олександра Заріцька опублікувала романтичні фото з Павлом, на яких вони ніжно обіймають одне одного та цілують.
Також знаменитість зазначила, що її коханий може бути різним. Та, попри все, співачка неабияк кохає свого нареченого.
"Із днем народження, моє кохання. Ти буваєш таким різним. Милим і пухнастим. Кохаю дуже", - звернулася до обранця виконавиця.
Зазначимо, Олександра Заріцька почала зустрічатися з Павлом Тараненком на початку повномасштабного вторгнення. У травні цього року чоловік освідчився співачці. Весілля пара планує зіграти вже після закінчення війни.
Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька в обтислих лосинах похизувалася схудлою фігурою. Знаменитість також показала, як тримає своє тіло в тонусі.
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