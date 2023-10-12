Олександра Заріцька замилувала романтичними фото з нареченим та привітала його з важливим святом

Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька повідомила про свято в її родині.

Наречений виконавиці Павло Тараненко святкує день народження. З нагоди свята артистка ніжно привітала коханого в Instagram-stories.

Наречений Олександри Заріцької / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька опублікувала романтичні фото з Павлом, на яких вони ніжно обіймають одне одного та цілують.

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Також знаменитість зазначила, що її коханий може бути різним. Та, попри все, співачка неабияк кохає свого нареченого.

Наречений Олександри Заріцької / Фото: instagram.com/kazka.band

"Із днем народження, моє кохання. Ти буваєш таким різним. Милим і пухнастим. Кохаю дуже", - звернулася до обранця виконавиця.

Олександра Заріцька з нареченим / Фото: instagram.com/kazka.band

Зазначимо, Олександра Заріцька почала зустрічатися з Павлом Тараненком на початку повномасштабного вторгнення. У травні цього року чоловік освідчився співачці. Весілля пара планує зіграти вже після закінчення війни.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька в обтислих лосинах похизувалася схудлою фігурою. Знаменитість також показала, як тримає своє тіло в тонусі.

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