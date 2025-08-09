ТСН у соціальних мережах

Олександру Пономарьову — 52: де святкуватиме і кого з зірок запросив на день народження

Напередодні свята в ексклюзивному коментарі ТСН.ua cпівак розповів, як планує провести цей день.

Анна Севастьянова
Олександр Пономарьов

Сьогодні, 9 серпня, народний артист України Олександр Пономарьов святкує день народження. Співаку виповнюється 52 роки.

Напередодні особливої дати артист поспілкувався з журналісткою ТСН.ua за лаштунками концерту "Музична платформа". Зазвичай він рідко погоджується на інтерв’ю і не коментує подробиці особистого життя. Але цього разу був в настрої трохи поговорити. Окрім того, що Пономарьов вперше розкрив правду про свій третій шлюб, він ще й поділився планами, як святкуватиме своє 52-річчя.

"Під час повномасштабного вторгнення немає бажання святкувати якось сильно. Зараз взагалі таких думок немає. Навіть свій 50-річний ювілей два роки тому я ніяк не святкував. Цього разу, думаю, зберу у себе вдома своїх найближчих друзів, десь до 10 людей. З тих, кого ви знаєте, це Михайло Хома і Юра Горбунов", — відверто розповів ТСН.ua Олександр Пономарьов.

Михайло Хома, Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

За словами Олександра, ніяких подарунків собі на свято він не замовляв і не планує щось купувати особливого, хоча близькі знають, що Олександру часто у якості презента на день народження дарують картини. До слова, сам артист теж свого часу захоплювався живописом: "Малював, тільки коли у мене була депресія. Бо мене заспокоює запах олії і лаку. Але давно цього не робив, вже років 20, бо все часу не маю". 

Як ми дізналися, живе народний артист на Лівому березі Дніпра в Києві, хоча сам жартує, що більшу частину життя зараз проводить в автобусі, коли їздить на гастролі в благодійні тури. Укриття в будинку він не має, тому під час тривог навіть не ховається.

"Сказати, що я живу в одному місці, я не можу. За минулий рік ми проїхали більше 150 тисяч кілометрів, збираючи на допомогу нашим Збройним Силам. А в Києві я живу в такому районі, де вода дуже високо, і бункер викопати неможливо. У мене дерев'яний будинок, з панорамними вікнами, без підвалів. Тобто краса в повному розумінні. Ввечері, коли тривога, сиджу, молитву читаю, а що інакше можна зробити?", — зізнався Пономарьов.

Олександр Пономарьов вже 32 роки співає на великій сцені

Нагадаємо, на днях свій день народження також відзначала легендарна співачка Софія Ротару. З нагоди свого 78-річчя вона вперше за тривалий час опублікувала свіжі фото в Instagram, на яких гуляла центром Києва.

