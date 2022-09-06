Олексій Арестович показав селфі з красунею-дружиною на заправці

На сторінці в Instagram Олексій Арестович опублікував нове селфі, на якому зображений разом із дружиною Анастасією.

Судячи з підпису під фото, світлина радника Офісу президента України з обраницею була зроблена на одній з заправок. "Сфоткався з дівчиною на заправці. Виявилася - дружина. Ну що ти робитимеш..." – написав Арестович.

Олексій Арестович з дружиною / Фото: instagram.com/alexey.arestovich

Своєю чергою, прихильники радника ОП не оминули цей допис увагою та навіть подекуди кумедними підписами: "Кохана, коли в нас буде кекс? Через 2-3 тижні максимум", "Дуже гарна у вас дружина", "Ви схожі. Кажуть, Бог єднає", "Чоловіче, вам дуже пощастило", - пишуть фани в коментарях.

Нагадаємо, раніше дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія відверто розповіла про їхні стосунки. Кохана політика розповіла, що від початку війни їхні стосунки стали ще міцнішими. Попри всі складнощі та переживання, пара знаходить час для романтики. Так, подружжя полюбляє разом пообідати в гарному місці. Як зізналася Анастасія, романтика в їхній сім'ї присутня у всьому.

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