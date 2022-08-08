Олексій Арестович розповів про свій заробіток та зізнався, чому досі не має власного житла

За словами політичного оглядача, основний дохід йому приносять його семінари.

Про це йдеться у програмі ЖВЛ.

Раніше він заробляв 300 тисяч гривень на місяць, зараз же каже – що набагато більше, навіть попри те, що вдається провести один семінар на тиждень.

"Для мене навчати – це зміст життя. Радник – це на громадських засадах", – поділився він.

Найдорожчою покупкою радник голови ОП назвав своє авто Volvo. А от власної квартири він досі не має.

"Накопичив до 2014 року, а потім віддав цю суму на фронт", – поділився він.

Олексій зазначив, що хотів би мати власне житло, але не знає поки що, де його придбав би. Так, він поділився, що мати одне місце для життя для нього небезпечно.

"Мало хто знає, але я в першій п'ятірці на ліквідацію у Росії. Мені простіше постійно змінювати місце проживання, що і доводиться робити", – зазначив Арестович.

Олексій Арестович: Я ніколи не ставив собі за мету когось заспокоювати, це саме вийшло

Нагадаємо, Олексій Арестович вперше розповів, як познайомився з дружиною. Також він зізнався, які у нього стосунки з екскоханими.

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