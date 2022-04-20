Олексій Арестович в юності і зараз: у Мережі показали, як з роками змінився "краш" українок

Олексій Арестович в юності і зараз: у Мережі показали, як з роками змінився "краш" українок

У Мережі показали архівне чорно-біле фото політика.

Радника очільника Офісу президента України Олексія Арестовича українці називають "головним заспокійливим" під час війни, адже його промови заспокоюють.

В українок тим часом виріс інтерес до його персони, навіть попри те, що він від 2015 року одружений з Анастасією Грибановою.

Тож "Зірковий шлях" знайшов архівне чорно-біле фото "краша" українок та вирішив порівняти, як з роками змінився Арестович.

Олексій Арестович у юності й зараз / instagram.com/zirkovyi_shlyah

Користувачі Instagram зазначили, що зовнішність політика майже не змінилася. Вони переконані, що він і в юності був красунчиком, і зараз теж: "кожен козак з України – то є краш", "гарний і розумний", "красень і в юності, і зараз".

До слова, Арестович до того, як став успішним політиком, встиг попрацювати актором в студії "Чорний квадрат", знімався в рекламі, фільмах, серіалах. Також він виступав у ролі ведучого та сімейного психолога.

Тож недивно, що в такі тяжкі для України часи його тихий та помірний голос став своєрідним "заспокійливим".

Читайте також: