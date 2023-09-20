Олексій Арестович вперше назвав причину розлучення з двома дружинами

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вперше розповів, чому розлучився з першою та другою дружинами.

Він переконаний, що причиною розриву стало різне бачення на майбутнє. Зокрема, це проявилося найбільше у вихованні дітей. У колишніх дружин було одне бачення щодо виховання доньок, а в Арестовича зовсім інше.

"У мене є теорія, яка полягає в тому, що люди розлучаються, коли починають жити різним майбутнім. Це єдина справжня причина розлучень. Є стартові причини, які запускають, наприклад, подружня зрада, фінанси, скандали. Але насправді – це різні світи", - сказав Арестович в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Олексій Арестович / Фото: скриншот з відео

За словами блогера, він першим йшов від дружин, хоча навіть мав почуття до них. Однак Арестович розумів, що так буде краще не лише їм, а й дітям. Після розлучення блогер залишився в чудових стосунках з колишніми та допомагає їм матеріально.

"Я просто розумів, що не варто жити разом, тому що ми руйнуємо одне одного, і це все впливає на дитину. Я розлучався, коли в мене були почуття до цих жінок. Я просто розумів, що далі не треба, буде гірше", - зазначив Арестович.

Олексій Арестович / Фото: скриншот з відео

Блогер також зізнався, що й з третьою дружиною Анастасією у них є розбіжності у вихованні сина, але вони не суттєві, тож жодним чином не впливають на їхній шлюб.

"Трішки перегинає палицю, бо це мама. Але я став старішим і мудрішим. Та й не такі вже у нас розбіжності. Ми з Настею дуже збігаємося, тому розбіжності можемо перетерпіти. Але я їй іноді можу сказати, робимо не так, робимо так", - поділився блогер.

Третя дружина Олексія Арестовича - Анастасія

Зазначимо, Олексій Арестович був тричі одруженим. Від попередніх двох шлюбів він має двох доньок. Нині Арестович одружений із підприємницею Анастасією, яка народила йому сина.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк назвав причину розлучення з другою дружиною. Також артист відверто зізнався, хто був ініціатором їхнього розриву.

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