Олексій Арестович замилував романтичним селфі з дружиною і засвітив тату на руці

Радник Офісу президента Олексій Арестович дозволив собі хвилинку романтики.

На сторінці у Facebook Арестович розмістив ніжну світлину, на якій зображений разом зі своєю дружиною Анастасією. Пара обіймається та позує на тлі мальовничого пейзажу. Окрім того, радник ОП засвітив своє татуювання на лівій руці.

Олексій Арестович з дружиною / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Втім, замість зізнань у коханні дружині радник ОП під постом заговорив про наболіле – росіян:

"На світі немає чудовішої повісті, ніж повість про примхи російської совісті. Чотири стадії російської політики щодо України: поламати, надломитися, = ми = перебуваємо = тут, обламатися, поламатися. Закінчитися", - написав Арестович.

Тим часом у коментарях підписники Арестовича наробили компліментів його дружині: " Ніщо так не прикрашає чоловіка, як гарна дружина", "що гарно, то гарно", "гарні до неможливості! Немає повісті прекрасніше на світі, чим Настя, Льоша, ну і всі їхні діти!".

Нагадаємо, раніше Анастасія Арестович відверто зізналася, що її дратує в чоловікові. Так дружина радника ОП поділилася, що ї страшенно бісить те, що посеред робочого дня він може лежати на дивані й читати.

Зазначимо, що Олексій і Анастасія Арестович одружилися 2015 року. У них є спільна донька Вероніка та син Олександр. Також від першого шлюбу Арестович має доньку Аеліту.

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