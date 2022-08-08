Олексій Арестович зізнався, який він у гніві: "Голову відшибу за секунду"

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович для багатьох українців став "заспокійливим" під час війни.

Здається, що він завжди спокійний та на позитиві.

Втім як розповів блогер у програмі ЖВЛ, у гніві він страшний.

"Голову відшибу, навіть не замислюючись, за секунду. Противники люблять уявляти мене кришталевим хлопчиком, який не здатен ні на що – як Люся", – прокоментував він.

Олексій Арестович в образі Люсі / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Відомо, що у Арестовича є ціла армія прихильників. Також він має й чимало хейтерів. Втім, на злісні коментарі Олексій взагалі не зважає.

"Їм це на сніданок, скажімо так. Як на пацієнтів дивлюся", – зазначив він.

Олексій Арестович: Я ніколи не ставив собі за мету когось заспокоювати, це саме вийшло

Нагадаємо, Олексій Арестович пояснив свої останні скандальні заяви. Також він прокоментував образи на адресу Володимира Зеленського.

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