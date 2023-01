Олексій Арестович знявся у комедії-караоке Юрія Горбунова "Похорони Путіна"

Студія "Магарич" разом з актором, продюсером та ведучим Юрієм Горбуновим взялися за знімання комедії-караоке під назвою, яка символізує одне з найбільших бажань українців, "Похорони Путіна".

Горбунов вже поділився тизером до стрічки, з якого стає зрозуміло, що у комедії знялися радник Офісу президента Олексій Арестович, співачка Світлана Тарабарова, переможниця "Голосу країни-12", Марія Квітка, блогери Бампер и Сус та меценат Андрей Мацола.

Арестович грає господаря, до якого в гості прийшли друзі, яких на екрані втілили інші знаменитості. Радник ОП запускає генератор, запрошує до хати друзів, де у нього стоїть портрет путіна перев'язаний чорной стрічкою, а на телевізорі транслюють, як горить Кремль у Москві.

В гостях у Арестовича друзі починають співати гарних колядок, втім на новий лад. Зокрема: "Путін подихає, щастя наступає, щастя наступає!". А так друзі переспівали Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!:

Сонце вже за вікном сідає,

А ми голосно всі волаєм

Відпочили, зробили вдох,

Путін здох, Путін здох, Путін здох...

"Кажуть, що на Різдво мрії збуваються. Тож давайте помріємо про те, як одного чудового дня українці прокинуться, а путін – помер. Як же гарно ми це відсвяткуємо! Весело! Яскраво! З піснями і Арестовичем! Скидуємось на свято - гуляємо всією країною. З вас - лайки і репости, з нас - кіно "Похорони Путіна". Зробимо разом народне кіно!" – прокоментував тизер Горбунов, який також став генеральним продюсером комедії.

Знімання картини відбуватимуться весною та влітку і вже згодом комедія-караоке, яка складатиметься з різних тематичних новел, вийде на широкі екрани України.

Окрім того, творча команда збирає символічно всією країною гроші на похорони Путіна. На сайті громадської організації "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" запустили спеціальний збір на підтримку своєї ідеї.

