Олексій Дурнєв вперше похизувався розкішною вишуканою квартирою в Києві
Знаменитість показав своє помешкання в столиці.
Український блогер Олексій Дурнєв вперше продемонстрував своє житло в Києві.
В Instagram-сторіз Олексій опублікував допис, у якому були кадри зі всіх куточків його готової після ремонту квартири. В апартаментах зірка вирішив зробити акцент на темно-зеленому кольорі й підкреслити все мармуровими вставками. Він лаконічно підписав фото словами: "Я тут живу".
Дизайн виконаний у глибоких темно-смарагдових відтінках. В квартирі є велика зона відпочинку, простора кухня та лаконічна спальня, з панорамного вікна якої видно все місто. Також помітно, що Олексій є поціновувачем вінілу, адже у вітальні для платівок зроблена велика багатоярусна ніша. Також у дописі показали ванні кімнати, які виконані у схожому стилі. Кожну з кімнат помешкання підкреслює витончений сірий мармур, який ідеально пасує до загального інтер’єру.
Ймовірно Олексій ретельно підійшов до питання з оформленням місця проживання. Дизайнери об’єкту зазначили, що вишуканий відтінок виводили спеціально для цієї квартири, методом змішування та експериментування задля отримання бездоганного результату.
Нагадаємо, нещодавно актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв показав свою трикімнатну квартиру в центрі столиці. Артист розповів, який вигляд має його орендоване житло за 20 тисяч гривень.