Олексій Дурнєв вперше похизувався розкішною вишуканою квартирою в Києві

Український блогер Олексій Дурнєв вперше продемонстрував своє житло в Києві.

В Instagram-сторіз Олексій опублікував допис, у якому були кадри зі всіх куточків його готової після ремонту квартири. В апартаментах зірка вирішив зробити акцент на темно-зеленому кольорі й підкреслити все мармуровими вставками. Він лаконічно підписав фото словами: "Я тут живу".

Дизайн виконаний у глибоких темно-смарагдових відтінках. В квартирі є велика зона відпочинку, простора кухня та лаконічна спальня, з панорамного вікна якої видно все місто. Також помітно, що Олексій є поціновувачем вінілу, адже у вітальні для платівок зроблена велика багатоярусна ніша. Також у дописі показали ванні кімнати, які виконані у схожому стилі. Кожну з кімнат помешкання підкреслює витончений сірий мармур, який ідеально пасує до загального інтер’єру.

Ймовірно Олексій ретельно підійшов до питання з оформленням місця проживання. Дизайнери об’єкту зазначили, що вишуканий відтінок виводили спеціально для цієї квартири, методом змішування та експериментування задля отримання бездоганного результату.

