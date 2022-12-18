Олексій Дурнєв прокоментував свій конфлікт з Машею Єфросиніною, яку назвав "суперзіркою з минулого"

Шоумен не думав, що його висловлювання так вплинуть на ведучу.

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв прокоментував скандал із колегою Машею Єфросиніною, які в одному зі своїх відео назвав "суперзіркою з минулого".

За словами Олексія, він не мав наміру так зачепити телеведучу своїми словами. Як вважає шоумен, він просто вдало підмітив ситуацію та висловився про це.

"Це не якась конкретна мета у мене була відпрацювати по Маші. Я просто щось влучно сказав. У мене є така суперздібність - дуже влучно щось підмітити. Вона сама запам'ятала цей вислів, повторювала його кілька разів: "Ну так, я ж суперзірка з минулого". Сама розуміє це", - сказав Дурнєв у інтерв'ю Раміні Ескхакзай.

Нагадаємо, що конфлікт між Єфросиніною та Дурнєвим виник після того, як на запитання про те, чи хоче Олексі дати інтерв'ю ведучій він відповів: "Скоріш за все, що ні, бо Маша не може зрозуміти – вона суперзірка з минулого чи інтерв'юєр".

Тоді телеведуча дуже сильно образилася на свого колегу та заявила, що він вчинив "не по-пацанськи".

Втім, зараз зірки змогли владнати непорозуміння та навіть разом виступали на одному з концерті в Дурнєва та Володимира Дантеса "Пожежа".

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