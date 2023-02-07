Олексій Дурнєв розповів, які коштовні подарунки робив дівчатам та коли в останнє освідчувався

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв відомий усім як затятий холостяк, який не любить афішувати свої стосунки.

Втім, іноді шоумен все ж ділиться з аудиторією невеличкими подробицями свого життя. Як розповів Олексій у бесіді з Машою Єфросиніною, його серце досі вільне. Саме тому ведучий час від часу ходить на побачення та навіть не скупиться на цінні подарунки для дівчат.

"Я завжди дарую те, що на мою думку їм потрібно. Телефон, наприклад, ноутбук, щось таке. Бувало і таке, що після тижня стосунків дарував", - розповів Олексій.

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Однак поки що жодна з дівчат не змогла підкорити серце ведучого. Останні серйозні стосунки, про які Дурнєв розповідав публічно, були 2014 року. Тоді він зустрічався з дівчиною на ім'я Катерина. Після цього, зізнався Олексій, він не казав дівчатам про кохання.

"Я казав "Я тебе кохаю..." дуже давно. Я нікого не кохав, я навіть не знаю, чи можу я відчувати це почуття вже. Я, може, занадто дорослий для цього. Закохатися можу, на тиждень. Навіть тоді, 2014 року у стосунках з Катею, я не впевнений, що це було кохання. Ну це типу таке, щось відбувалося", - поділився Дурнєв.

Олексій Дурнєв з колишньою дівчиною Катериною / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

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