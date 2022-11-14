Олексій Дурнєв та Володимир Дантес розповіли, скільки авто придбали для ЗСУ

Телеведучий Олексій Дурнєв і співак Володимир Дантес розповіли, скільки автівок змогли придбати для бійців ЗСУ.

Нещодавно зірки повернулися із Європи, де провели декілька комедійних зустрічей "Пожежа", які фани звикли бачити на YouTube. Серед гостей також були присутні інші українські артисти, такі як alyona.alyona та Маша Єфросиніна.

Під час концертів Дурнєв та Дантес також збирали гроші на потреби ЗСУ. У сторіз в Instagram Олексій показав, на що пішли зароблені кошти.

"Купили шість тачок для ЗСУ і ще одну отримали у якості донату. І ще 50 бронежилетів. Дуже скоро усі ці красуні будуть на фронті допомагати робити роботу", - розповів Дурнєв.

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

На відео телеведучий показав сім позашляховиків, які зовсім скоро відправляться для наших захисників на передову.

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