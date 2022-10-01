Олексій Дурнєв відповів на чутки про роман з відомою блогеркою: "Дівчата вже пишуть мені прокляття"

Олексій Дурнєв відомий усім, як затятий холостяк, який ніколи не розповідає про свої стосунки на публіку. Натомість днями телеведучого заскочили на побачені у Чернівцях із відомою блогеркою Дашею Майоровою.

Даша Майорова / Фото: instagram.com/dashatm19

На відео, що поширилося у TikTok Олексій та Даша вечеряли в одному із місцевих закладів. А потім уважні фани помітили у сторіс блогерки світлину, де Майорова сфотографувала лише руку Дурнєва.

Однак через деякий час Олексій вирішив все ж розставити усі крапки над "ї" та зізнався, чи дійсно між ним і дівчиною щось є.

"Шановні, в Тік-Ток завірусилося відео, де я із Дашею в ресторані. Дівчата вже пишуть мені прокляття. Хочу зазначити, що ми просто приятелі і через те разом вечеряли", - написав в Instastories телеведучий.

Сторіз Олексія Дурнєва / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Раніше Олексій Дурнєв розповів про свій досвід вивчення української мови і порадив найняти репетитора для покращення свого словникового запасу.

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