Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олексій Дурнєв відповів на чутки про роман з відомою блогеркою: "Дівчата вже пишуть мені прокляття"

Дата публікації
Перегляди
1147
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олексій Дурнєв відповів на чутки про роман з відомою блогеркою: "Дівчата вже пишуть мені прокляття"

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Телеведучого та блогера Олексія Дурнєва підозрюють у романі із 22-річною українською блогеркою.

Олексій Дурнєв відомий усім, як затятий холостяк, який ніколи не розповідає про свої стосунки на публіку. Натомість днями телеведучого заскочили на побачені у Чернівцях із відомою блогеркою Дашею Майоровою. 

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19
Даша Майорова / Фото: instagram.com/dashatm19

На відео, що поширилося у TikTok Олексій та Даша вечеряли в одному із місцевих закладів. А потім уважні фани помітили у сторіс блогерки світлину, де Майорова сфотографувала лише руку Дурнєва. 

@dimaaaalog ♬ BIZCOCHITO - ROSALÍA

Однак через деякий час Олексій вирішив все ж розставити усі крапки над "ї" та зізнався, чи дійсно між ним і дівчиною щось є.

"Шановні, в Тік-Ток завірусилося відео, де я із Дашею в ресторані. Дівчата вже пишуть мені прокляття. Хочу зазначити, що ми просто приятелі і через те разом вечеряли", - написав в Instastories телеведучий. 

Сторіз Олексія Дурнєва / © instagram.com/aleksey_durnev
Сторіз Олексія Дурнєва / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Раніше Олексій Дурнєв розповів про свій досвід вивчення української мови і порадив найняти репетитора для покращення свого словникового запасу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація