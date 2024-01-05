Олексій Дурнєв відверто зізнався, скільки коштів витрачає і що йому приносить дохід під час війни

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв відверто розповів, що йому приносить дохід під час повномасштабної війни та скільки коштів він витрачає на себе.

Як зізнався шоумен, нині у нього є два основні вектори заробітку – криптовалюта та YouTube. Свого часу Дурнєв був амбасадором криптовалютної біржі, тож вклався в це. Нині він має пасивний дохід. Окрім того, заробіток шоумену приносять численні YouTube-проєкти.

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"У мене є пасивний дохід від криптовалюти. Я досить довго був амбасадором криптовалютної біржі, сам собі її купував і зараз із неї трішки заробляю. Більшість грошей від YouTube. І це все. Я не веду якісь події, ніде не з'являюся. YouTube і крипта", - розповів ведучий на YouTube-проєкті "Розмова".

Також Олексій Дурнєв зізнався, скільки коштів витрачає на себе. Виявилося, що витрати шоумена незначні. В основному ведучий купує лише речі першої потреби: їжа, одяг та інше.

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"Я живу в квартирі, мій будинок останній у місті. Друзі, коли приїжджають до мене в гості, кажуть: "Ти так далеко живеш!". У мене просто з вікна інше місто видно, а нашого міста не видно вже. На що ще витрачати? Ну таке: їжа, одяг…", - поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про свої витрати. Виконавиця зізналась, скільки коштів їй потрібно на місяць, аби почуватися комфортно.

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