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Олексій Дурнєв висміяв дружину загиблого окупанта, яка з радістю отримувала шубу замість чоловіка

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Олексій Дурнєв висміяв дружину загиблого окупанта, яка з радістю отримувала шубу замість чоловіка

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Шоумен показав до чого докотилися у Росії.

Український телеведучий та блогер Олексій Дурнєв відреагував на те, які подарунки отримують жінки окупантів у якості компенсації за смерть чоловіка.

У сторіз в Instagram Олексій поділився скріншотом з одного з пропагандистських каналів, де мешканці Москви розповіли про те, як передали жінкам загиблих окупантів шуби. Також пропагандисти поділилася фото Наталі, яка отримала верхній одяг замість свого чоловіка.

© instagram.com/aleksey_durnev
Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Втім, схоже, що Наталю на фото зовсім не засмутив такий обмін. Жіночка щасливо усміхалася на камеру та не могла приховати свою радість.

"Шановні, на Росії новий прикол. Вдовам дарують шуби за загиблих чоловіків. Тільки подивяться, як вона радіє. Вона наче усе життя мріяла про цю шубу: "Ух, яка! Ох*єна! Соболина!", - потролив дружину окупанта Дурнєв.

© instagram.com/aleksey_durnev
Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон приголомшив відео, на якому росіянин миє посуд просто в унітазі.

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Дата публікації
Перегляди
1623
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