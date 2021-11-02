Олексій Дурнєв зізнався, що в дитинстві хотів змінити прізвище: "Тато влаштував скандал"

У дитинстві він соромився цього.

Відомий український шоумен та блогер Олексій Дурнєв розповів, як в дитинстві соромився свого прізвища.

Так, наразі Олексія впізнають завдяки його прізвищу. Втім, у дитинстві він хотів собі взяти мамине дівоче – Ткаченко. Коли про це почув тато Олексія, він влаштував вдома скандал.

"Звісно, соромився. Коли вступав до міського ліцею в Маріуполі, а це найкраща школа Маріуполя, і там треба було складати іспити, я підписав екзаменаційний лист маминим дівочим прізвищем - Ткаченко. Був би зараз Ткаченком. Тато влаштував скандал, і я так і залишився Дурнєвим", - розповів шоумен в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Олексій Дурнєв / instagram.com/aleksey_durnev

Втім, з часом це прізвище почало приносити Олексію користь. Ведучий зізнається, що це для нього була додаткова мотивація щось досягти.

"Потім аналізував усе, що робив у медіапросторі. Виходить, я ніби всім доводив, що я не дурень. Тобто я, навпаки, показував, що всі навколо дурні, крім мене", – говорить Олексій.

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