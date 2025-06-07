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- Гламур
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Олексій Горбунов розповів про плани знятися в кіно з Монікою Белуччі і згадав свій перший секс
Відомий артист приїхав до Києва, аби взяти участь у творчому вечорі в Будинку кіно.
Легендарний актор Олексій Горбунов виступив разом з гуртом "Грусть Пілота", виконав улюблені українські пісні і відверто поспілкувався зі своїми шанувальниками. А ще згадав цікаві епізоди з власного життя і відповів на запитання з зали.
Так, наприклад, актор розповів, як свого часу фарцував у Лаврі. А ще – як після його дипломної роботи до нього в гримерку зайшла сама Ліна Костенко. Крім цього, Горбунов поділився роздумами на тему кохання і жінок.
"Для мене кохання – найважливіше у житті. Дуже класно, коли жінка з тобою летить на одній хвилі. Коли слів не потрібно, коли люди все відчувають через погляд. Але, як на мене, кохання, як і щастя, любить тишу", – відверто зізнався своїм прихильникам Олексій Горбунов.
Продовжуючи відповідати на запитання про любов і ідеал красивої жінки, Горбунов поділився ще одним зізнанням: "Мені подобаються жінки схожі на мене, але, звісно, з обличчям іншим. До речі, в цьому плані мене надихає Моніка Белуччі. Зізнаюся, це моя давня мрія – знятися з нею в кіно. Я навіть сценарій вже придумав – круїзний лайнер, який попадає в шторм, і єдині, хто вижили і опинилися на безлюдному острові – це я і Моніка, ну тобто наші герої. І між ними, вже досить немолодими людьми, спалахують почуття. Думаю, ця картина була б цікава і італійцям, і українцям. Залишилося тільки зв'язатися з агентом Моніки і про все домовитися", – з посмішкою поділився своїми планами Олексій Горбунов.
А ось на запитання, де в Києві для актора знаходиться місце сили, він не задумуючись одразу відповів: "Майже з народження і протягом 26 років я прожив на Русанівці. Дитсадок, школа, перший поцілунок, перший портвейн, перший секс. Коротше, все було саме тут. Дуже люблю це місце", – відверто зізнався народний артист.
Нагадаємо, цього ж вечора 63-річний Олексій Горбунов вперше озвучив розмір своєї пенсії і чому через неї навіть змінив діяльність.