Олексій Матіас тоді і зараз: куди на піку популярності зник переможець "Фабрики зірок"

Українському співаку Олексію Матіасу, справжнє прізвище якого Саченок, після перемоги на "Фабриці зірок" пророкували успішну кар'єру. Він приваблював своїм співом та зовнішністю.

Однак незабаром після тріумфу на проєкті артист зник. Олексій припинив з'являтися на сцені та випускати нові пісні.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала, все що відомо про Матіаса: чому він зник, де перебуває та чим займається.

Олексій Матіас / Фото: instagram.com/oleksiiofficial

Раптова популярність Олексія Матіаса та перемога на шоу "Фабрика зірок"

Музикою Олексій почав захоплюватися ще в юні роки. У дев'ять років став одним з учасників академічного хору, сам навчився грати на гітарі та навіть заснував власний гурт. Щоправда, Матіас вирішив присвятити себе антимонопольній діяльності, вступивши до Київського економічного університету.

Олексій Матіас / Фото: matias.ua

Та все ж таки думки про музику не покидали хлопця, тож він спробував свої сили на "Фабриці зірок-3". Ще тоді композитор Костянтин Меладзе пророкував Олексію успішну музичну кар'єру. У третьому сезоні проєкту співаку не вдалося здобути перемогу. Матіас посів друге місце, поступившись першим артисту Стасу Шурінсу.

Через два роки після "Фабрики зірок-3" Олексій взяв участь у проєкті "Фабрика. Суперфінал". Удача усміхнулася юному артисту, і він зайняв перше місце. Після музичного проєкту Матіас став неабияк популярним. Виконавець їздив на гастролі, випускав пісні, як от, наприклад, "Ангелы не умирают", "Воздух", та співав у дуеті з відомими артистами.

Невдачі в кар'єрі та скандали

Після успіху на "Фабриці зірок" Олексій Матіас 2012 року вирішив штурмувати нацвідбір на "Євробачення". Однак тоді довкола імені артиста розгорівся скандал. А все тому, що Матіаса звинуватили у фальсифікації голосів, адже його тодішній продюсер був у півфіналі одним із членів журі. Тож, за крок до фіналу Олексій відмовився від участі у конкурсі.

Олексій Матіас / Фото: instagram.com/oleksiiofficial

А 2013 року артист став жертвою шахраїв, через що втратив чималі кошти, які планувалося витратити на розвиток кар'єри. Так, Матіас разом з командою мав їхати до Венеції, аби знімати кліп на пісню "Мистерия". Для поїздки все було готове, окрім візи. Компанія, яка готувала Матіасу документи, виявилася шахрайкою. В артиста взяли гроші, а візу так і не оформили.

Олексій Матіас / Фото: instagram.com/oleksiiofficial

Раптове зникнення Олексія Матіаса зі сцени та де він зараз перебуває

2014 року Олексій Матіас покинув Україну. Артист переїхав до США, де й планував далі розвивати музичну кар'єру. Утім там з музикою не склалося. У Лос-Анджелесі артист випускав кавери на пісні Скрябіна, Океану Ельзи, а відповідні відео публікував на своєму YouTube-каналі. Однак ролики набирали невелику кількість переглядів та не були популярними.

Нині співак, ймовірно, живе у Лос-Анджелесі. У соцмережах Олексій востаннє опублікував своє фото 2019 року. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, артист почав публікувати новини про російське вторгнення.

У січні цього року Олексій випустив свою першу за тривалий час пісню, яку присвятив Україні. Композиція має назву "Саме так". Піснею Олексій хотів висловити співчуття родинам загиблих, а також підтримати постраждалих у жахливій війні. Тим часом у кліпі на пісню Матіас показав жахливі кадри російського вторгнення в Україну.

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