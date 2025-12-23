ТСН у соціальних мережах

Гламур
128
2 хв

Олексій Нагрудний здивував, на кого навчається його 18-річний син: "Дуже складна професія"

Син артиста здобуває освіту в одному з київських вишів.

Валерія Сулима
Олексій Нагрудний

Олексій Нагрудний / © instagram.com/oleksiy.nagrudniy

Відомий український актор Олексій Нагрудний здивував, на кого навчається його син.

Олександру нині 18 років. Юнак здобуває освіту в одному зі столичних вишів, а саме в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Ба більше, син Нагрудного обрав доволі незвичайну професію. Олександр навчається на клоуна. Про це актор повідомив на проєкті ”Наодинці з Гламуром”.

“Навчається в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв на клоунаді. Дуже складна професія. Я дуже задоволений його вибором, бо клоунада — це дуже складно”, — каже артист Анні Севастьяновій.

Олексій Нагрудний також зазначив, що професія клоуна насправді досить складна, оскільки необхідно опанувати багато навичок: від акробатики до акторської майстерності. Проте він пишається сином і щиро бажає, щоб тому вдалося досягнути успіхів, особливо в Україні.

Олексій Нагрудний із дружиною та старшим сином / © пресслужба каналу "1+1"

“Є такий наратив, що це така більш розважальна професія, але клоун має володіти всіма мистецтвами цирковими: від акробатики до акторської майстерності. Тому я дуже задоволений, що він обрав саме цю професію. Дай Боже, щоб у нього все склалось і він знайшов собі місце не лише за кордоном, а й у нас в Україні. Бо, на мою думку, багато хто їде за кордон і там здобуває собі славу”, — зазначив актор.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: НАДІН З "ХОЛОСТЯКА" розкриває ПРАВДУ про шоу, а ТОНЮ ХИЖНЯК піймали З КОЛИШНІМ. Прем’єра АВАТАРА

Нагадаємо, раніше ведуча Ольга Фреймут розсекретила, на кого навчається її 19-річна донька. Злата Мітчелл здобуває в США одразу дві спеціальності.

128
