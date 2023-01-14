Олексій Панін емоційно відреагував на ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: "Зупиніть Путіна"

Російський актор від початку повномасштабної війни виступив проти кремлівської влади.
Російський актор Олексій Панін відреагував на ракетний удар армії РФ по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня.
Знаменитість був приголомшений безжальними діями окупантів та підтримав українців у цей непростий час. Так, після трагедії на своїй сторінці в Instagram Панін додав фото синьо-жовтого прапора.
"Дніпро. Плачу", - написав актор.
У сторіз Панін поділився моторошними кадрами з місця подій, а також світлиною своєї доньки з антивоєнним плакатом та попросив зупинити кремлівського диктора.
"Зупиніть Путіна", - написав на кадрах актор.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні Олексій Панін засудив дії російської влади. Зараз актор активно підтримує українців, через що у РФ його почали "скасовувати", а путіністи пишуть йому погрози.
Раніше зірки українського шоубізнесу показали наслідки ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі та закликали світ зупинити країну-агресорку.
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