Олексій Панін емоційно відреагував на ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: "Зупиніть Путіна"

Російський актор від початку повномасштабної війни виступив проти кремлівської влади.

Російський актор Олексій Панін відреагував на ракетний удар армії РФ по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня.

Знаменитість був приголомшений безжальними діями окупантів та підтримав українців у цей непростий час. Так, після трагедії на своїй сторінці в Instagram Панін додав фото синьо-жовтого прапора.

"Дніпро. Плачу", - написав актор.

У сторіз Панін поділився моторошними кадрами з місця подій, а також світлиною своєї доньки з антивоєнним плакатом та попросив зупинити кремлівського диктора.

Фото: instagram.com/actor.panin

"Зупиніть Путіна", - написав на кадрах актор.

Фото: instagram.com/actor.panin

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні Олексій Панін засудив дії російської влади. Зараз актор активно підтримує українців, через що у РФ його почали "скасовувати", а путіністи пишуть йому погрози.

Раніше зірки українського шоубізнесу показали наслідки ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі та закликали світ зупинити країну-агресорку.

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