Олексій Суханов після масованого обстрілу України гнівно розніс росіян і Путіна: "Банда деб*лів"

Відомий телеведучий Олексій Суханов публічно пройшовся по росіянам та диктатору володимиру путіну.

Ворожа армія щодня проливає кров українців і завдає масованих ударів по нашій території. Так сталося й у ніч проти 23 березня, коли окупанти випустили майже 150 безпілотників по Україні. Тож зірка не cтримався й вкотре нагадав росіянам про їхній цинізм і аморальність. У своїй публічній заяві в Instagram зрозумілою для ворогів мовою з нецензурною лайкою побажав їм повернення в їхні родини всіх тих злочинів, яких вони заподіяли невинним українцям.

Допис Олексія Суханова / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Нехай кожному з вас повернеться бумерангом і тією мірою, наскільки ви підтримуєте тероризм своєї країни і банду цинічних деб*лів при владі! Ваш "ватажок" заявляв про "денацифікацію" в сусідній незалежній країні, а насправді "ребром" стоїть питання санації вашого, так званого суспільства – питання безпеки миру та цивілізованих форм життя. Ви – та позбавлена ​​мозку бактерія, яка не бачить ситості, кордонів, адекватності... Коротше, як були у*обками, не здатними робити "роботи над помилками" протягом усієї своєї "гнилої" історії, так і залишилися у*обками", - написав Суханов.

Нагадаємо, 23 березня у будинок актора Андрія Ісаєнка в Києві упали уламки ворожого дрона. Артист розповів про самопочуття та закликав допомогти.

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