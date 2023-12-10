Олексій Суханов показався з Тонею Матвієнко й розповів про конфуз на премії

Відомий телеведучий Олексій Суханов вперше за тривалий час зустрівся з талановитою донькою Ніни Матвієнко Тонею.

Так, учора, 9 грудня, знаменитості відвідали премію "Золоті руки", яка пройшла у Києві. На заході Суханов зробив селфі з Тонею і опублікував його у своєму фотоблогу. Окрім того, він поділився історією, яка його вразила. Зокрема, на події планувався виступ Тоні Матвієнко. Однак, цьому завадили технічні проблеми. Зрештою, артистка погодилася виступити без музичного супроводу й мікрофону. Олексія дуже зворушила така рішучість співачки.

Олексій Суханов і Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Господи, скільки в ній сили та відданості своїй Справі! Зустрілися сьогодні на одній премії, головними учасниками і Героями якої були наші хлопці-військові. І раптом проблеми зі звуком – такі, що зрештою не владнали, і ось Тоня Матвієнко виходить на сцену і співає, без музики і мікрофону, душею співає! Обожнюю, Квіточко наша! А ці очі..!", - написав у своєму дописі Суханов.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов жорстко розкритикував "хороших рускіх". І пояснив, чому так категорично налаштований.

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