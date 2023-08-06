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Олексій Суханов розплакався, говорячи про маму-росіянку, яку не зміг привітати з днем народження

Олексій Суханов розплакався, говорячи про маму-росіянку, яку не зміг привітати з днем народження

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
957
Час на прочитання
2 хв
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Олексій Суханов розплакався, говорячи про маму-росіянку, яку не зміг привітати з днем народження

Олексій Суханов

Ведучий не зміг себе пересилити, аби привітати рідну людину через її позицію щодо війни.

Ведучий проєкту "Говорить вся країна" Олексій Суханов не зміг стримати сліз, коли говорив про свою маму-росіянку.

Під час розмови з акторкою Адою Роговцевою у програмі "Говорить Суханов" ведучий зізнався їй, що не зумів пересилити себе і привітати маму з днем народження, яке вона святкувала 2 липня:

"2 липня я не знайшов в собі сили привітати маму з днем народження. Якщо чесно, мені це болить. Бо… Вона ж народила мене, я все одно залишаюся її сином. Проте у мене реально нема сил ані на що, що пов'язане з тамтешнім життям. І навіть нема сил взяти слухавку, в якій досі її номер телефону. Я його не видалив, попри те, що викреслив велику частину свого минулого життя", - почав розповідь Суханов, ледь стримуючи сльози.

Олексій Суханов / ©
Олексій Суханов
Олексій Суханов / ©
Олексій Суханов

У Ади Роговцевої ведучий поцікавився, як би вона вчинила на його місці 2 липня. Своєю чергою, Ада Миколаївна зазначила, що вона "всепрощенка" і спочатку вона намагається розібратися в ситуації, а потім якщо навіть не пробачить, але продовжить спілкуватися і пояснила чому:

"Тому що я знаю, що звідти все одно щось витягну для себе. Це егоїстична така річ. Я ж не знаю нічого, про що ти говориш. Але я знаю, що ти недоотримав обіймів, ніжності, радості, поцілунків, тривог за тебе. Оцієї тремтливості ти не маєш. А це велика радість… Але, якщо людина перейшла межу, вона для мене припиняє існувати. Тому я тебе розумію", - відповіла Суханову Ада Миколаївна.

Олексій Суханов / ©
Олексій Суханов

Як відомо, Олексій Суханов родом з росії. 2014 року ведучий остаточно перебрався до Києва. За декілька років вивчив українську мову та 2019 року отримав українське громадянство. З рідними з росії, які вірять місцевій пропаганді і не вірять рідному сину, Суханов обірвав усі зв'язки.

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Дата публікації
Перегляди
957
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