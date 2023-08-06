Олексій Суханов розплакався, говорячи про маму-росіянку, яку не зміг привітати з днем народження

Ведучий проєкту "Говорить вся країна" Олексій Суханов не зміг стримати сліз, коли говорив про свою маму-росіянку.

Під час розмови з акторкою Адою Роговцевою у програмі "Говорить Суханов" ведучий зізнався їй, що не зумів пересилити себе і привітати маму з днем народження, яке вона святкувала 2 липня:

"2 липня я не знайшов в собі сили привітати маму з днем народження. Якщо чесно, мені це болить. Бо… Вона ж народила мене, я все одно залишаюся її сином. Проте у мене реально нема сил ані на що, що пов'язане з тамтешнім життям. І навіть нема сил взяти слухавку, в якій досі її номер телефону. Я його не видалив, попри те, що викреслив велику частину свого минулого життя", - почав розповідь Суханов, ледь стримуючи сльози.

Олексій Суханов

Олексій Суханов

У Ади Роговцевої ведучий поцікавився, як би вона вчинила на його місці 2 липня. Своєю чергою, Ада Миколаївна зазначила, що вона "всепрощенка" і спочатку вона намагається розібратися в ситуації, а потім якщо навіть не пробачить, але продовжить спілкуватися і пояснила чому:

"Тому що я знаю, що звідти все одно щось витягну для себе. Це егоїстична така річ. Я ж не знаю нічого, про що ти говориш. Але я знаю, що ти недоотримав обіймів, ніжності, радості, поцілунків, тривог за тебе. Оцієї тремтливості ти не маєш. А це велика радість… Але, якщо людина перейшла межу, вона для мене припиняє існувати. Тому я тебе розумію", - відповіла Суханову Ада Миколаївна.

Олексій Суханов

Як відомо, Олексій Суханов родом з росії. 2014 року ведучий остаточно перебрався до Києва. За декілька років вивчив українську мову та 2019 року отримав українське громадянство. З рідними з росії, які вірять місцевій пропаганді і не вірять рідному сину, Суханов обірвав усі зв'язки.

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