Олексій Суханов розсекретив, хто є його розрадою під час війни та що вважає не на часі

Також знаменитість поділився, як реагує на звернення росіян до нього.

Сьогодні, 19 лютого, о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нового сезону суспільно-важливого токшоу "Говорить вся країна".

Так, ведучий проєкту Олексій Суханов в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 1+1 поділився подробицями про того, хто дарує йому втіху та любов під час повномасштабного вторгнення та що особисто вважає недоречним сьогодні.

За словами ведучого, своїм подарунком долі він вважає песика Арчі, який допомагає відволікатися від стресу й невтішних новин. Саме тварини й діти, на думку Олексія, є головним заспокійливим сьогодні, які дарують безмежну кількість любові:

"Великою радістю для мене є мій песик Арчі. Він як дитинка, за яку я відповідаю. Це неймовірне створіння та справжній подарунок Бога. Вважаю, що не можна зараз відчувати самотність. На мою думку, і діти, і хвостики є однаково великою відповідальністю. Вони безкоштовно, без будь-якої особистої користі дарують вам свою любов. Розчиняючись у цій любові, можна притамувати власний біль", - розповідає Олексій Суханов.

Олексій Суханов - ведучий токшоу "Говорить вся країна"

Знаменитість також зізнається, що йому час від час приходять повідомлення від росіян, на що у Олексія завжди коротка відповідь:

"Я не цяцькаюся. Одразу визначаю напрямок руху. Якось дивак написав: "Ну що ти вже так говориш?", це він про так звану росію. У відповідь отримав мою "аналітику", підкріплену хорошим висловлюванням. У мене з ними розмова проста. З росіянами мають спілкуватися тільки психіатри та антропологи", - пояснює телеведучий.

Олексій Суханов - ведучий токшоу "Говорить вся країна"

Окрім того, Суханов зазначив, що наразі головною його метою є допомога українським бійцям. Тому вважає, що недоречним зараз є відкладання грошей на власні потреби:

"У мене не на часі заощаджувати свою зарплату, коли знаю, що можу коштом комусь допомогти. Не зовсім довіряю фондам: більш прихильний до адресної допомоги. Однак у цьому питанні потрібно також зберігати здоровий глузд та мати хоча б якусь фінансову подушку. Але проходити повз ситуацію, коли знаєш, що можеш допомогти – це точно не на часі", – зізнається знаменитість.

Олексій Суханов - ведучий токшоу "Говорить вся країна"

Дивіться перший епізод нового третього сезону "Говорить вся країна" 19 лютого о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також: