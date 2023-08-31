Олексій Суханов розсекретив, що зробив зі своїм російським паспортом: "Ніколи про це не говорив"

Ведучий шоу "Говорить вся країна" Олексій Суханов вперше розповів, що зробив зі своїм російським паспортом.

Шоумен не збирався про це говорити, адже не хоче, щоб склалося таке враження, ніби він хайпує на цій темі. Російського паспорта Суханов позбувся, адже йому не потрібні документи країни-агресорки.

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Я дав офіційну обіцянку Україні, державі, своїм нинішнім землякам. Для мене честь бути земляком українців, тому я більше ніколи не скористаюсь тим документом. Тож я його знищив, нікому про це не говорив, вважаю, що і не треба про це говорити, щоб це не було використано у розрізі "Суханов робить шоу", Суханов ніколи не влаштовував жодного шоу! Я тихо позбавився його, чим поклав край усьому, що мене пов'язувало з росією", - розповів ведучий в інтерв'ю "24 Каналу".

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Зазначимо, Олексій Суханов отримав українське громадянство у лютому минулого року та офіційно став українцем. Із росії до України ведучий остаточно переїхав ще 2014 року, коли країна-агресорка розв'язала війну на Донбасі. Після отримання громадянства Суханов не одразу позбувся російського паспорта. Як раніше говорив шоумен, у нього на ті документи була зареєстрована нерухомість в Юрмалі, тож після переоформлення паспорт рф ведучому більше не потрібен.

Нагадаємо, у росії в Олексія Суханова залишилися родичі, зокрема, мама. Однак ведучий розірвав з ними всі зв'язки, адже вони вірять російській пропаганді, а не йому. Для шоумена це було дуже боляче. Коли Суханов говорив, що не зміг переступити через себе та привітати маму з днем народження, то не зміг стримати сліз.

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