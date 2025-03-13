Олексій Суханов став співаком і здивував дуетом із відомою артисткою

Відомий телеведучий Олексій Суханов одночасно вирішив підкорювати український шоубізнес і повернутися на театральну сцену. В один день у нього відбулося одразу дві творчі прем'єри.

Найбільш неочікуваним сюрпризом для прихильників ведучого став його дует з відомою співачкою Наталією Бучинською. Пісня має назву "Така любов". Першими її почули глядачі на концерті народної артистки. Усіма подробицями Олексій поділився з ТСН.ua.

"Ідея дуету з Наталею Бучинською надійшла саме від неї! І, якщо чесно, для мене це стало несподіванкою - співати з Легендою! "Чи зможу? Чи не підведу? Чи впораюся і виправдаю очікування?" - перші запитання, що буквально накрили мене! Але така підтримка і з боку Наталії, і її команди, зокрема, директора - Андрія Стадницького - людини космічного креативу зробили свою справу", - емоційно поділився з ТСН.ua Суханов.

Олексій Суханов і Наталія Бучинська / Фото: instagram.com/suhanov.official

На відео в Мережі, якими діляться глядачі концерту, видно, наскільки артисти тепло одне до одного ставляться, і як Олексій трошки хвилюється:

"Стояти на сцені з Наталею - це, наче, уві сні кататися на хмаринці - настільки легко і в той самий час натхненно! Зірка, яка енергетикою свого таланту може сколихнути і підняти цілу глядацьку залу, не може не заспокоїти на сцені тендітну душу 51-річного журналіста! Що Наталя з легкістю і зробила", - розповів Суханов після свого дебюту в ролі співака на великій сцені.

Телеведучий Олексій Суханов підкорює шоубізнес: з якою відомою співачкою у нього дует

До речі, саме в цей день у телеведучого також відбулася прем'єра й на театральних підмостках. Вистава має назву "Футбол у Судний день", а поставила її на сцені театру "Сузір'я" відома режисерка Катерина Степанкова, донька легендарної Ади Роговцевої.

Олексій Суханов / фото: Олена Кириченко-Поволоцька

Олексій Суханов / фото: Олена Кириченко-Поволоцька

"Мій герой - людина, яка шукає і відстоює правду. Маленька людина з великим тягарем в душі і на серце, яка живе з великою провиною перед батьком через зраду, - розповідає нам Суханов. - Що спільного з героєм? Напевно, занадто безпорадність перед безглуздям і жорсткою суттю людського світу. Степанкова - геніальний режисер і людина неосяжної глибини і знань. Вона кодує кожен рух і рядок так, що немає ані клаптика у просторі вистави, де б не мешкав сенс. І усе це в колі потужних майстрів сцени: Ксенії Ніколаєвої, Анатолія Ященка, Віктора Жданова! Це і робота, і школа, і насолода, і честь для мене, і, звісно, щастя випробування!".

Нагадаємо, телеведучий повернувся на театральну сцену після 6-річної паузи - коли він брав участь в постановці "Весна для Гітлера".

До речі, колега Суханова, телеведуча Олена Кравець також неочікувано заговорила про зміну своєї діяльності.

Читайте також: