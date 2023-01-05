Олексій Суханов відсвяткував 49-річчя: як нового ведучого 1+1 вітали колеги

Телеведучі Марічка Падалко, Костянтин Грубич, Володимир Рабчун та Руслан Шаріпов прийняли у телеродину 1+1 ведучого Олексія Суханова. Всі привітали новенького з першим днем народження на 1+1. Зранку, ще не встиг Олексій вийти з дому, як в прямому ефірі "Сніданку з 1+1" йому зателефонував Єгор Гордєєв.

І вже в студії Олексій Суханов отримав особливі подарунки від телеведучих. Новорічний букет з бавовною – квіткою, що стала мемом серед українців та іменний торт. Новому колезі, знаному своїм лаконічним стилем і образами від українських дизайнерів, Володимир Рабчун і Валентина Хамайко подарували стильне худі – саме таке, що Олексію до смаку. В чорному лаконічному улюбленому кольорі для повсякденного гардероба. Бренд TAIYŌ (Тайо) започаткували телеведучі 1+1 під час повномасштабної війни. Частину прибутку засновники передають на благодійність та допомогу ЗСУ, а також намагаються забезпечити робочі місця в цей час.

Олексій Суханов відсвяткував 49-річчя / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Олексій Суханов відсвяткував 49-річчя / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вітали всі. Тепло та по домашньому – з обіймами, поцілунками, дружніми фото на згадку та найщирішими побажаннями. Саме в цей день на роботу вийшла вся команда і нового шоу Олексія "Говорить вся країна". І вже готує перші випуски. Для ефірів саме на 1+1.

Олексій Суханов відсвяткував 49-річчя / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Сьогодні я бажаю не лише собі, а всім нам. І це найголовніше – перемоги України. Бо якщо буде перемога, все налагодиться і не буде перешкод, з'являться мільйони можливостей аби робити свою справу і любити", – сказав Олексій, а також поділився враженнями про нову телеродину.

Олексій Суханов відсвяткував 49-річчя / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Марічка Падалко також побажала новому колезі зустріти перемогу цього року й щодня її наближати.

Олексій Суханов відсвяткував 49-річчя / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я опинився в дуже крутій родині зараз. З командою ми маємо "не підкачати", ми маємо відповідати високим стандартам 1+1 і стати тим годинником, де навіть найдрібніша деталь працює так, що робить його швейцарським".

Нагадаємо, скоро на каналі відбудеться прем'єра токшоу "Говорить вся країна" з ведучим Олексієм Сухановим. У форматі журналістського розслідування проєкт розкриватиме деталі подій, які викликали суспільний резонанс. Виробництвом проєкту займатиметься команда продюсера Акіма Галімова на 1+1.

Читайте також: