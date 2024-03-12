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Олексій Суханов відверто розповів про свої стосунки та чи планує усиновити дитину

Олексій Суханов відверто розповів про свої стосунки та чи планує усиновити дитину

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Шоумен не приховує, що вже багато років не самотній.

Ведучий суспільно-важливого токшоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1 Україна" Олексій Суханов розповів про своє особисте життя.

Шоумен не приховує, що не самотній та вже багато років перебуває у стосунках. Утім, розкривати свою другу половинку Суханов не бажає, натомість зізнається, що неабияк щасливий.

"Я можу сказати, що я щаслива людина. У моєму серці і любові достатньо. Не можна собі забороняти кохання", - розповів ведучий в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official
Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Також Суханов висловився й про усиновлення. За словами шоумена, це має бути спільне рішення, а його друга половинка поки до цього не готова. Тим не менш, ведучий не приховує, що фінансово допомагає діткам, які залишилися без батьків.

"Це має бути не лише моє рішення, а й тієї людини, з якою я зараз вже багато років разом, яка є моєю сім'єю. Це має бути спільне рішення. Я можу сказати лише одне, що та людина, з якою я зараз живу, вона поки не готова до цього. Я маю це теж поважати. Але це не скасовує моєї іншої підтримки, зокрема, і матеріальної", - зазначив шоумен.

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official
Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов відсвяткував 50-річчя. Шоумен зізнався, чи вітала його з ювілеєм мама-росіянка, яка підтримує Росію.

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