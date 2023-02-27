Олексій Суханов заговорив про свою другу половинку: "Аби не зурочити"

Новий ведучий 1+1 Олексій Суханов, який вестиме проєкт "Говорить вся країна", заговорив про свою обраницю.

Зокрема, шоумен зізнався у ЖВЛ, що в їхніх стосунках все чудово. Повномасштабна війна в Україні лише зміцнила їх як пару.

"Аби не зурочити, а то у 50 років залишитися самотньою д*пою не зовсім хочеться. Все добре", - поділився знаменитість.

Однак і сварки між закоханими бувають. Суханов говорить, що працює над своїми помилками.

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Вчуся розмовляти, вчуся оминати конфлікти. Я теж вкрай емоційна людина і від себе вимагаю у багатьох моментах все ж таки більш стриманої позиції, намагаюся опанувати себе в певний момент, коли хочеться вибухнути", - зазначив Олексій.

Суханов також зізнався, чому тримає особистість своєї коханої у таємниці. За словами знаменитості, його обраниця не бажає бути публічною, а він, своєю чергою, поважає її рішення.

"Я міг би розповісти, якщо це було б за бажанням моєї другої половинки. Якщо вона цього не бажає, хіба я можу порушувати це правило?" – зазначив Олексій.

Олексій Суханов про проєкт "Говорить вся країна", стосунки та майбутнє поповнення – ексклюзив ЖВЛ

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