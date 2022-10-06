Олексій Суханов зі сльозами на очах пригадав, як 24 лютого йому зателефонувала мама-росіянка

Відомий телеведучий Олексій Суханов розповів про своїх рідних, які залишилися в Росії.

Телеведучий Олексій Суханов, який народився та жив у РФ до 2014 року, пригадав, як для нього почала війна.

Знаменитість розповів, що 24 лютого він був просто шокований та не вірив, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Утім, тікати з України Суханов навіть і не думав. Натомість ведучий вступив до лав тероборони, де прослужив два місяці, коли окупанти були у Київській області.

"Ми намагалися якось контролювати ситуацію. Чергували ми у нашому районі. Ми, звісно, навели лад у під'їзді: позачиняли двері і все заклеїли. І ми пішли з сусідом до тероборони", - пригадав знаменитість у ЖВЛ.

Олексій Суханов

Тим часом рідні Суханова, які нині перебувають у Росії, не підтримали ведучого. Знаменитість зі сльозами на очах пригадав, як йому 24 лютого зателефонувала мама.

"Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: "Давай вже повертайся додому". Я кажу: "Тобто? Мій дім тут. Може, ти досі цього не зрозуміла від 2014 року, але мій дім тут. І в мене немає іншого дому", - пригадав Суханов.

Олексій Суханов

Ведучий зізнався, що взагалі шокований поведінкою росіян. На його думку, жителі країни-агресорки не розуміють масштаб трагедії, яку вчинила РФ.

"Я шокований через те, як вони не розуміють того, що коїться. Вони, звісно, так і не збагнули, що сталося 24 лютого. Всі ці протести, які зараз там тривають, начебто ці протести, і ці побоювання, і ця метушня – все це виплекано не розумінням суті трагедії, яка на превеликий жаль сталася 24 лютого. Це викликано лише їхнім острахом. Вони рятують лише свої дупи", - додав Суханов.

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Нагадаємо, Олексій Суханов народився в Росії. 2011 року він почав працювати ведучим на одному з українських телеканалів. З початком військового конфлікту на Сході України Суханов остаточно переїхав до Києва. Згодом знаменитість отримав українське громадянство.

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