Олексій Суханов зізнався, чи привітала його мама-росіянка, яка підтримує війну, з 50-річчям

Від понеділка по п’ятницю о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна" транслюють новий сезон суспільно-важливого токшоу "Говорить вся країна".

Проєкт має на меті розібратися в резонансних справах, встановити справедливість та навчити українців відстоювати свої права. Новий сезон проєкту показує на прикладі реальних історії, як перетворити проблеми на план дій та шукати вихід із будь-якої складної ситуації.

Сьогодні ведучий проєкту "Говорить вся країна" Олексій Суханов дав інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай. Під час розмови ведучий розказав, як проєкт "Говорить вся країна" допомагає героям, в яких стосунках він перебуває з колишньою дружиною та чи готовий до усиновлення дитини.

Суханов каже, що проєкт "Говорить вся країна" вчить телеглядачів не бути байдужими до чужих проблем.

"Ми в проєкті "Говорить вся країна" не просто розглядаємо історії, а намагаємося відпрацювати тему і з героями знайти вихід у певних ситуаціях, аби наші глядачі не зіткнулися з подібними подіями. В нас працюють криміналісти, психологи. Ми багато разів пришвидшували процесс рослідувань і навіть переглядали вирок суду, коли розслідування проводилися недбало. Це дуже круто і ми цим пишаємося ", - каже Суханов.

Телеведучий каже, що майже 100% свого заробітку віддає на благодійність.

"Я вважаю, що всі, хто зараз боронить Україну, мають отримувати 100% соціальний пакет зараз і після закінчення війни. Держава повинна забезпечувати військових до останнього їхнього подиху. Це велика трагедія, коли знищується український код під бомбардуванням. Я чесно працюю і майже всю зарплатню віддаю на благодійність, в мене немає заощаджень, адже ці гроші зараз потрібні більше іншим", - каже Олексій.

Олексій Суханов

4 січня Олексій Суханов відсвяткував своє 50-річчя. Олексій каже, що бачить зміни в собі і подобається собі теперішнім.

"Я в 50 років дуже відрізняюся від себе в 30 та 40. Точно не можу сказати чим, але до свого 50-річчя я прийшов з більшим багажем досвіду і розуміння життя. Я думаю, що на це вплинуло 24 лютого, адже відбулася переоцінка цінностей. Я собі більше подобаюся сьогоднішнім. Існує такий вислів, який говорить: "Завжди вчиняй так, як тобі радять, і все буде гаразд, але не у тебе". Раніше я поводив себе так, аби влаштувати теплу ванну для оточуючих, але зараз я можу собі дозволити робити так, як хочу сам. Мої бабуся з дідусем завжди підтримували мій протестний дух, якщо мені щось не подобалося, мене не можна було змусити".

Ведучий каже, що родичі не привітали його з ювілеєм, в тому числі і мама, яка живе в росії, адже з початку повномасштабного вторгнення вони перестали спілкуватися.

"Ні мама, ні мої родичі, які знаходяться в країні агресорці, не привітали мене з днем народження. Після того, як мама мені зателефонувала 24 лютого і сказала: "Ну давай вже повертайся, досить гратися у бозна що", я їй сказав, що вона так нічого і не зрозуміла, що мій дім тут, в Україні. В коментарях мені всюди пишуть: "мама це святе, не можна зраджувати сім’ю" і т.д, я хочу відповісти кожному: я глибоко поважаю вашу думку, і не спростовую тезу про те, що сім’я і родина має для людини велике значення. Але ніколи не оцінюйте людину, якщо не побували у її шкірі. Бувають різні ситуації і вони бувають настільки складні, що не мають однакових відповідей. Я не вважаю за потрібне для себе залишатися з родиною, яка не поділяє простої тези, про те, що не можна вбивати інших", - каже Олексій Суханов.

Ведучий також поділився своїми роздумами щодо можливого усиновлення дитини у майбутньому.

"У мене є сім’я, а сім’я - це обов’язково думка кожного. Я особисто майже готовий до усиновлення дитини, але я ж не можу взяти її за руку і привести додому, навіть дотримуючись усіх вимог законодавства. Я не хочу наражати на відчай дитину, яка пережила зраду і стрес з боку своїх біологічних батьків. Саме тому зі свого боку я намагаюся виправити цю ситуацію в інший спосіб, просто допомагаючи. Коли у моєї колишньої дружини народилася дитина, я дуже зрадів, адже Оля дуже мріяла стати мамою і я знаю, що вона найкраща мама на світі. Оля подарувала мені 13 років свого життя, і я ніколи не зможу за них розрахуватися. Це були 13 років любові, турботи, вона пірнула в моє життя повністю. Звісно не без скандалів і конфліктів, де здебільшого я був винним, чи мій характер. Коли я дізнався, що вона народила сина, я дуже зрадів і надіслав подарунок. Ми час від часу спілкуємося і не викреслили один одного з життя", - каже Суханов.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов розповів, як і хто йому пропонував заплатити гроші за те, щоб отримати українське громадянство.

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