Олексій Суханов зізнався, чи продовжує спілкуватися з родичами з РФ: "Я викреслив Росію для себе назавжди"

Новий ведучий 1+1 Олексій Суханов, який вестиме проєкт "Говорить вся країна" поділився, чи спілкується зараз з рідними з росії.

Як відомо, ведучий має російське походження, але 2014 року остаточно переїхав до Києва. За декілька років вивчив українську мову та 2019 року отримав українське громадянство.

Із початком повномасштабного вторгнення Суханов виступив із засудженням російської агресії та вступив до київської ТРО. Наразі телеведучий обірвав всі зв'язки з родичами із росії та не жалкує про це.

"Безповоротно пішов період життя, який був по той бік кордону. І ті, хто був з того боку, теж пішли. Зараз мої найдорожчі люди, моє життя та моє майбутнє в Україні та в Києві. Маю український паспорт. Країна довірила мені бути своїм громадянином, що я дуже ціную, намагаюся багато працювати на благо суспільства. Адже цінність насправді не в родинних зв'язках. Людьми ми залишаємося, якщо поділяємо та відповідаємо системі цінностей! Я волію залишатися людиною, а не "грати в команді сім'ї", хоч би якою вона була! Тим більше, коли погляди родичів ніяк не співпадають з моїми! Думаю, що навіть у Юрмалі, де я маю квартиру, мені буде не комфортно – там досить багато росіян. А це тепер стало для мене непереборним бар'єром. Просто лише на рівні фізіології!" – сказав Суханов в інтерв'ю для "Фактів".

Олексій Суханов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведучий наголосив, що для нього піти на якийсь діалог з "тією стороною" означатиме зрадити пам'ять тих, кого з нами вже немає.

"Я ніколи не пробачу і не забуду того, що робить росія. Для мене піти на якийсь діалог із тією стороною – зрадити пам'ять тих, кого з нами вже немає. Тому я викреслив росію для себе назавжди. З росією мене більше ніколи нічого не пов'язуватиме. Не залишилося нікого від того життя. Ми припинили спілкуватися і з родичами. У мене просто нема бажання. Адже цінність насправді не в родинних зв'язках. А порожні розмови про братній народ – повна нісенітниця", - сказав Олексій.

Нагадаємо, 4 січня Олексій Суханов відсвяткував день народження. Ведучому виповнилося 49 років. З цієї нагоди нові колеги ведучого на 1+1 Марічка Падалко, Костянтин Грубич, Володимир Рабчун та Руслан Шаріпов влаштували Суханову справжій сюрприз.

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