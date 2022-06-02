Олексій Суханов зізнався, чому не знищив свій російський паспорт: "Хотів спалити"

Відомий телеведучий Олексій Суханов, який на початку лютого цього року отримав українське громадянство, розповів, що зробив зі своїм російським паспортом.

Так, знаменитість зізнався, що хотів спалити документ. Втім, не зробив цього через вагому причину. Як зазначив Суханов в інтерв'ю "Слава+", його нерухомість в Юрмалі записана на російський документ.

"Лише це наразі мене стримує від того, щоб його або викинути, або написати там "Путін ху*ло" та надіслати листом до російського посольства чи російського МВС. У мене два російські паспорти, загорнув у папір і поклав", – зазначив він.

Зараз ведучий чекає, коли можна буде переоформити нерухомість у Латвії і нарешті позбутися документів РФ.

Також Суханов поділився, що коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, його знайомі пропонували скористатися російським паспортом та виїхати.

"Знайома спитала: "А чому ти не виїжджаєш?". А як я можу виїхати, я взагалі не бачу сенсу виїжджати. Я тут мешкаю, працюю. Тут мій будинок, куди я поїду. Я просто поклав слухавку", – розповів ведучий.

Олексій Суханов отримав український паспорт / Фото: instagram.com/suhanov.official

Крім того, знаменитість вирішив ще раз наголосити, що не пов'язує себе з Росією.

"Зараз я громадянин України. Прошу всіх раз і назавжди збагнути це! Ще до початку війни, коли це х*йло підписало щось там про ЛДНР... Я тоді вже в Instagram опублікував допис… Відтоді я остаточно не пов'язую себе з Рашею", – заявив він.

Нагадаємо, Олексій Суханов народився в Росії. 2011 року він почав працювати ведучим на одному відомому телеканалі. З початком війни на Сході України Суханов остаточно переїхав до Києва. Лише за вісім років він офіційно став громадянином України.

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