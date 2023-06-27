Олексій Суханов зізнався, скільки грошей витрачає на місяць: "Не час заощаджувати"

Телеведучий Олексій Суханов розповів, як розподіляє свій бюджет під час війни.

За словами ведучого "Говорить вся країна", йому не потрібно багато грошей на те, аби влаштувати своє життя. Основні витрати Олексія йдуть на підтримку свого іміджу, як ведучого, а також благодійність.

"Я витрачаю гроші на квитки в театр. Це моя позиція, я ходжу туди не за запрошеннями, я ходжу за квитками. Це праця акторів, яку потрібно поважати. Я не так багато для життя потребу. Я їжджу за кермом, відповідно, трачу на бензин. Стрижка двічі на місяць, бо ми все ж повинні мати гарний вигляд, аби надихати і показувала усьому світу, щоб не сталося, ми незламні. Ми маємо гарно одягатися - не дорого, а гарно, стильно. Ще я купую корм для хвостиків, підтримую притулки", - розповів Суханов в інтерв'ю "Слава+".

Олексій Суханов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зараз, як поділився ведучий, його бюджет на місяць складає близько тисячі доларів. До того ж, під час війни Олексій прийняв рішення не заощаджувати на собі, а жити тут і зараз.

"Мені потрібна десь тисяча доларів, десь може трохи більше. Раніше я відкладав гроші, а зараз не час заощаджувати, мені здається. Зараз відбувається переоцінка цінностей. Я не усвідомлюю, як зараз можна заощаджувати. Я отримую зарплатню, слава Богу, у мене є робота. Я для себе усвідомив, вирішив, що зараз не час заощаджувати або відкладати гроші. Усю свою зарплатню я використовую на інші цілі", - розповів він.

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Раніше сайт ТСН.ua розповів, скільки грошей на місяць витрачають Ксенія Мішина, Позитив та інші українські зірки.

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