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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Олексій Суханов чесно розповів про свій невдалий досвід стосунків, які розірвав: "Це нестерпно"

Телеведучий відновлювався після цієї травми понад два роки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олексій Суханов

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов поділився відвертими подробицями особистого життя.

Шоумен пригадав свій невдалий досвід одних із попередніх стосунків. Олексій зізнався, що тоді пережив глибоку емоційну травму через те, що його просто використали. Ба більше, ситуація виявилася настільки болісною, що зірка оговтувався ще протягом декількох років. У подробиці Суханов, як і раніше, вдаватися не став.

"У мене були такі моменти на превеликий жаль. Вони мене навчили багато чому. Коли ти віддаєш людині все у всіх сенсах, а людина віддячує тобі зовсім іншим – це боляче й нестерпно. Після цього я відновлювався близько двох з половиною років. Це стало черговим уроком, що з людьми треба бути обережним, бо люди – це найгірше, що є у цьому світі", — поділився ведучий у проєкті "Смачно та душевно з Разміком".

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Своєю чергою Олексій назвав свою головну рису в стосунках. За словами зірки, передусім він дуже відданий людині, яку по-справжньому кохає.

"Я дуже відвертий і відданий до тієї міри, допоки відчуваю ту відданість і почуття. Тому що це вкрай цінно, коли ти розчиняєшся в людині та довіряєш їй, і витерпіти використання для мене є неприпустимим", — додав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь заявила про новий етап з коханим і з якою проблемою вони зіткнулися.



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Дата публікації
Кількість переглядів
10k
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