Олексій Суханов чесно зізнався, на які гроші зараз живе та з чого заробляє

Відомий телеведучий та інтерв'юер Олексій Суханов чесно зізнався, на які гроші зараз живе та що саме приносить йому дохід.

Знаменитість в інтерв'ю Маші Єфросиніній говорить, що понад 30 років був у журналістській професії. За словами ведучого, він не звик все зароблене одразу витрачати, а навчений робити накопичення, аби була впевненість у майбутньому. Тож, в Олексія Суханова є відкладені кошти, є зарплата та монетизація й рекламні контракти на YouTube.

"Я ж не так всі ці понад 30 років був у професії, є певні накопичення. Зарплатня теж є, єдине, що я повністю її зараз віддаю, когось треба підтримати. Є монетизація з YouTube, вона теж мене годує, реклами беремо", - говорить ведучий.

Олексій Суханов також чесно висловився й про свої витрати. Журналіст не приховує, що багато коштів йому не треба. На квартиру ведучий не витрачається, оскільки в нього є власна. Продукти інтерв'юер купує з запасом. Він закуповує все необхідне в магазині, вкладається в 2,5 тисяч гривень і цього вистачає на два тижні.

