Олексій Суханов гостро висловився про хизування Слави Соломки відпочинком за кордоном під час війни

Олексій Суханов, Слава Соломка

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов прокоментував хизування свого колеги В’ячеслава Соломки, коли той викладає фото й відео з відпочинку за кордоном.

Раніше відомий телеведучий Олексій Суханов поділився з ТСН.ua, що нещодавно повернувся з подорожі. Але про те, що він виїжджав до Юрмали в жодній зі своїх соцмереж не повідомляв. На відміну від свого друга-колеги В’ячеслава Соломки, який також маючи всі законні підстави виїзду за кордон, активно хизується своїми канікулами у фотоблозі.

"Реально я можу відповідати тільки за себе. Я не маю вказувати нікому, як поводитися, бо ми всі дорослі люди. Але я ніколи б не викладав таке, тому що не бачу в цьому сенсу. Слава, напевно, бачить в цьому сенс, може, йому це подобається. Але я не знаю, задля чого він це робить. Я бачив ці сторіз. Ну добре, я б сказав йому вчергове (хочу підкреслити тричі "вчергове") і що? Він все одно зробить по-своєму", — прокоментував Суханов ТСН.ua активність свого колеги в соцмережах.

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В'ячеслав Соломка в Іспанії з другом / © instagram.com/v_solomka

Зазначимо, Олексій неодноразово висловлювався на тему того, чому під час війни вважає недоречним хизуватися особистим життям. За його словами, це вкрай неввічливо, коли зараз люди втрачають своїх близьких і коханих. І подібна активність в соцмережах говорить лише про відсутність поваги до інших.

"Я Славі багато за що вдячний. Те, що я не поділяю його нинішню філософію в багатьох моментах - це факт, але ж він не робить щось таке, щоб дійсно можна було покласти край всьому. Він мене не настільки сильно розчарував. Я вважаю, що нам треба бути більш толерантними і спокійними. Ну хоче людина, хай викладає", — додав журналіст.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю Суханов чесно розповів про свій невдалий досвід стосунків.