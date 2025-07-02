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Олексій Суханов гостро висловився про хизування Слави Соломки відпочинком за кордоном під час війни
Телеведучий зізнався, що неодноразово звертав увагу друга на те, чому це недоречно робити.
Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов прокоментував хизування свого колеги В’ячеслава Соломки, коли той викладає фото й відео з відпочинку за кордоном.
Раніше відомий телеведучий Олексій Суханов поділився з ТСН.ua, що нещодавно повернувся з подорожі. Але про те, що він виїжджав до Юрмали в жодній зі своїх соцмереж не повідомляв. На відміну від свого друга-колеги В’ячеслава Соломки, який також маючи всі законні підстави виїзду за кордон, активно хизується своїми канікулами у фотоблозі.
"Реально я можу відповідати тільки за себе. Я не маю вказувати нікому, як поводитися, бо ми всі дорослі люди. Але я ніколи б не викладав таке, тому що не бачу в цьому сенсу. Слава, напевно, бачить в цьому сенс, може, йому це подобається. Але я не знаю, задля чого він це робить. Я бачив ці сторіз. Ну добре, я б сказав йому вчергове (хочу підкреслити тричі "вчергове") і що? Він все одно зробить по-своєму", — прокоментував Суханов ТСН.ua активність свого колеги в соцмережах.
Зазначимо, Олексій неодноразово висловлювався на тему того, чому під час війни вважає недоречним хизуватися особистим життям. За його словами, це вкрай неввічливо, коли зараз люди втрачають своїх близьких і коханих. І подібна активність в соцмережах говорить лише про відсутність поваги до інших.
"Я Славі багато за що вдячний. Те, що я не поділяю його нинішню філософію в багатьох моментах - це факт, але ж він не робить щось таке, щоб дійсно можна було покласти край всьому. Він мене не настільки сильно розчарував. Я вважаю, що нам треба бути більш толерантними і спокійними. Ну хоче людина, хай викладає", — додав журналіст.
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю Суханов чесно розповів про свій невдалий досвід стосунків.