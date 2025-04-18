Олексій Суханов купив квартиру в Києві: де розташована та скільки квадратів має

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов, який раніше пояснив свою заяву про витрати 5 тис. грн на життя щомісяця, висловився про своє майно.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" заявив, що має власне житло у Києві. За словами Суханова, він придбав квартиру 2018 року виключно за власний кошт, який чесно заробив завдяки публічній діяльності. До слова, площа помешкання зірки складає 80 кв м.

"Про моє фінансове життя дуже добре знають два суб'єкти. Це я і податкова. Мені нема чого приховувати. У мене нормальна квартира, 80 квадратів. Ця квартира цілком зароблена мною, куплена за мої гроші ще 2018 року. Я ніколи не сидів ані на бюджетній трубі, ані на якійсь іншій. Я завжди отримував зарплатню свою за свою працю. Я не вів жодного бізнесу. Я отримував зарплатню, яку завжди відпрацьовував", — розповів Олексій.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Район столиці шоумен не став розсекречувати, адже пране приватності. І додає, що не вбачає нічого дивного у тому, що в 51 рік він зміг набути власне майно у результаті чесної праці.

"Я не кажу, що у мене дім чи 200 квадратів. Варто, доживши до 51 року, заробити на 80 квадратів, чи не так? Я ж теж себе не на смітті знайшов. Я професійна людина і журналіст, який не копійку коштує. Я живу в моєму улюбленому районі. У Києві я живу. І я буду жити у Києві, і я хочу жити у Києві, тому що я його люблю", — підсумував ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов розсекретив свою сексуальну орієнтацію та чи перебуває він зараз у стосунках.