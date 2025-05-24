Олексій Суханов отримав статус "іноагента" в Росії: ведучий різко відповів окупантам і послав їх

Олексій Суханов / © пресслужба каналу "1+1"

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов висловився про свій статус іноземного агента, яким його наділила Росія, через публічну підтримку України у війні.

Так, у фотоблогу знаменитість зізнався, що зовсім не слідкує за новинами з держави-терористки. Тож про своє так зване "іноагентство" дізнався з уст близьких, які почали його вітати з таким досягненням. І після цього Суханов ще більше висміяв недолугі диктаторські закони РФ і опублікував медаль, де видніється його новий статус. А під нею зірка влучно висловив свою реакцію на це: "Дякую. Начхати!".

Олексій Суханов про статус іноагента в РФ / © instagram.com/suhanov.official

Телеведучий у публікації підкреслив, що свою позицію не збирається змінювати, тож і надалі стоятиме на боці України. До того ж ще більше вирішив розгнівати росіян і довів окупантів до істерики нагадуванням, що він вважається громадянином України вже близько п'яти років, адже має відповідний паспорт.

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"Ніколи б про це не дізнався, якби мене не почали вітати. Виявилося, що – цитата – "минюст рф внёс в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Дякую. Начхати!" – відреагувала на цю новину моя подруга і вона мала рацію! Розумний зрозуміє, а решта – за російським кораблем, бо паспорт у мене один – паспорт України!" – наголосив Олексій.

Нагадаємо, нещодавно українського продюсера-зрадника Юрія Бардаша Україна покарала за поширення пропаганди РФ під час війни.