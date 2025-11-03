ТСН у соціальних мережах

Олексій Суханов познущався зі свого російського паспорту й насмішив методом: "Це мій вибір"

Шоумен перетворив документ держави-агресорки на звичайні нікчемні папірці.

Валерія Гажала
Олексій Суханов

Олексій Суханов

Відомий телеведучий та журналіст Олексій Суханов, який нещодавно заговорив про своє весілля, розкрив подробиці свого громадянства.

Ні для кого не секрет, що зірка народився у Росії. Та вже від 2014 року переїхав до України та своїми вчинками довів справжню відданість і патріотизм — розірвав усі зв’язки з РФ, розпочав тут телекар’єру, вивчив українську та у публічному просторі регулярно захищає інтереси країни. Громадянство України Суханов отримав 2019 року, але остаточно процедуру вдалося завершити лише 2022 року.

Цього разу в інтерв’ю Аліні Доротюк ведучий чесно зізнався, що насправді він мав два російські паспорти. З одним він одразу попрощався, кинувши у вогонь, а інший недійсний все ж захотів ще більше знецінити за допомогою малюнку. Так, на сторінках Олексій маркером вивів чоловічий статевий орган.

Олексій Суханов / © скриншот з відео

Олексій Суханов / © скриншот з відео

«Ті чорти так просто і не відпускають. По-перше, мені туди (до РФ — прим. ред.) не можна їхати. 2023 року закінчився термін  (паспорту — прим. ред.) — і лежить там. Я там намалював величезний… з такими яйцями й голівкою. І він у мене лежить. Товстезний маркер чорного кольору взяв, розгорнув і намалював там… з яйцями і таке волосся. У мене їх було два — один спалив, а інший — розмалював. Там просто надто красивий ф*к вийшов — шкода малюнок», — розповів Суханов.

Знаменитість говорить, що з усім російським вже давно розпрощався та зараз «чесний перед собою». Водночас зірка ні з ким з держави-агресорки не спілкується й повністю «відпустив ситуацію». Натомість, за словами Олексія, він обрав людяність, чесність і внутрішні орієнтири, за які йому не соромно.

«Я живу своє життя. Тому я маю прожити не життя батька чи матері, а пройтися своїм шляхом. Відповідно я несу відповідальність за свої помилки та дії. Це мій вибір. Вважаю, що на першій позиції стоїть не родина, а власні цінності. Бо не родина робить тебе особистістю, а твої цінності», — зауважив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно уродженка України Йолка зганьбилася цинічним виступом у Москві з переробленим хітом, з якого прибрала згадку про Батьківщину.

