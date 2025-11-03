Олексій Суханов познущався зі свого російського паспорту й насмішив методом: "Це мій вибір"

Олексій Суханов

Відомий телеведучий та журналіст Олексій Суханов, який нещодавно заговорив про своє весілля, розкрив подробиці свого громадянства.

Ні для кого не секрет, що зірка народився у Росії. Та вже від 2014 року переїхав до України та своїми вчинками довів справжню відданість і патріотизм — розірвав усі зв’язки з РФ, розпочав тут телекар’єру, вивчив українську та у публічному просторі регулярно захищає інтереси країни. Громадянство України Суханов отримав 2019 року, але остаточно процедуру вдалося завершити лише 2022 року.

Цього разу в інтерв’ю Аліні Доротюк ведучий чесно зізнався, що насправді він мав два російські паспорти. З одним він одразу попрощався, кинувши у вогонь, а інший недійсний все ж захотів ще більше знецінити за допомогою малюнку. Так, на сторінках Олексій маркером вивів чоловічий статевий орган.

Олексій Суханов / © скриншот з відео

«Ті чорти так просто і не відпускають. По-перше, мені туди (до РФ — прим. ред.) не можна їхати. 2023 року закінчився термін (паспорту — прим. ред.) — і лежить там. Я там намалював величезний… з такими яйцями й голівкою. І він у мене лежить. Товстезний маркер чорного кольору взяв, розгорнув і намалював там… з яйцями і таке волосся. У мене їх було два — один спалив, а інший — розмалював. Там просто надто красивий ф*к вийшов — шкода малюнок», — розповів Суханов.

Знаменитість говорить, що з усім російським вже давно розпрощався та зараз «чесний перед собою». Водночас зірка ні з ким з держави-агресорки не спілкується й повністю «відпустив ситуацію». Натомість, за словами Олексія, він обрав людяність, чесність і внутрішні орієнтири, за які йому не соромно.

«Я живу своє життя. Тому я маю прожити не життя батька чи матері, а пройтися своїм шляхом. Відповідно я несу відповідальність за свої помилки та дії. Це мій вибір. Вважаю, що на першій позиції стоїть не родина, а власні цінності. Бо не родина робить тебе особистістю, а твої цінності», — зауважив ведучий.

