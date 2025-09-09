Олексій Суханов різко висловився про Настю Каменських і дав їй гостру пораду: "Вона дводупа"

Олексій Суханов, Настя Каменських

Реклама

Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов прокоментував нещодавній скандал, в який потрапила Настя Каменських.

На днях в Києві відбулися знімання нового проєкту Олени Мозгової "Мій Music Hall". Телеведучий Олексій Суханов теж брав участь у концерті - разом зі співачкою Наталією Бучинською вони заспівали свій хіт "Любов без гриму".

Вже за лаштунками Олексій поділився з ТСН.ua своїми думками щодо скандалу в шоубізнесі, який розгорівся минулого тижня. Йдеться про Настю Каменських, яка в Майамі просто зі сцени заявила, що їй "неважливо, якою мовою розмовляти". Після цього вона втратила репутацію та співпрацю з відомим брендом.

Реклама

"Якби я був керівником того ювелірного бренду, я б теж припинив співпрацю. Тому що вважаю, її поведінку неприпустимою. Я не є палким прихильником того, аби людину визначали за мовною ознакою, але її висловлювання були знецінюючими, зневажливими і образливими для нормальної, здорової людини", - прокоментував Суханов ТСН.ua.

Телеведучий Олексій Суханов свого часу залишив все в Росії і переїхав до України / © instagram.com/suhanov.official

За словами телеведучого, ця ситуація сталася, зокрема, через те, що Каменських втратила зв’язок з реальністю, і не має власної позиції. Ба більше, Суханов звинуватив артистку в "дводупості" і бажанні заробляти гроші на російськомовній аудиторії за кордоном.

"Поїхавши, вона втратила зв'язок з реальністю. І я б їй порадив повернутися сюди, хоча б на добу, і піти, наприклад, на Майдан або до Михайлівського собору. І ось не кваплячись, просто подивитися в очі тих хлопців, чоловіків, жінок, які загинули. Так би мовити, повернутися до реальності, адекватності, до критичного здорового мислення.

Чому вона так сказала? Просто в неї немає своєї позиції, і вона хоче заробляти гроші. Я розумію її, чому вона хоче подобатися цій російськомовній публіці, вихідцям з Росії. Аби вони ходили на її концерти, сплачували гроші. Ну тоді так і визнай. Тоді так і скажи: "Мені по барабану, що у вас тут робиться, я хочу заробляти гроші”. Так хоча б чесніше буде. А так, вона демонструє тільки дводупість. Вона дводупа", - не стримуючи емоції сказав Суханов.

Реклама

Співачка Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Зазначимо, Олексій неодноразово висловлювався на тему того, чому під час війни мовне питання є дійсно дуже важливим. І в коментарі для ТСН.ua він знову пояснив свою думку.

"Послухайте, українська мова має значення, як будь-яка інша мова. Якщо б мова не мала значення, то, так звана, Росія так осатаніло не лобіювала би тут свій "язик". Ось це треба нарешті збагнути. Чому Росія б'ється за свій "язик"? Та тому що він дійсно має значення. А ми всі продовжуємо вестися на всі ці пропагандистські тези, що це неважливо. Будь ласка, ти можеш не розмовляти цією мовою, але ти маєш поважати, цінувати і визнавати, що це має значення. Тим і відрізняється, зокрема, українець від громадянина Росії. Своєю мовою, свідомістю, ідентичністю", — додав журналіст.

Нагадаємо, раніше співачка Алла Кудлай теж висловилася про скандал довкола своєї похресниці Насті Каменських.