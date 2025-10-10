Олексій Суханов розкрив правду про позицію Софії Ротару під час війни та де вона: "Ми спілкуємося"

Олексій Суханов і Софія Ротару

Реклама

Відомий телеведучий Олексій Суханов розкрив подробиці життя Софії Ротару під час війни.

Як відомо, артистка вже тривалий час не з'являється на публіці та уникає інтерв'ю. Тим не менш, Софія Михайлівна час від часу публікує сториз в Instagram зі співчуттями після чергових російських обстрілів України. Тривалий час подейкували, що співачка перебуває за кордоном. Проте Суханов стверджує, що це не так.

Шоумен наголошує, що час від часу спілкується з Ротару. За його словами, вона зараз проживає в Україні. Ведучий пояснив, що вона уникає публічності через свій стан. І хоч Олексій не став вдаватися в подробиці, але зазначив, що не треба виключати можливості повернення Софії Михайлівни до фанів з великим інтерв'ю через деякий час у майбутньому.

Реклама

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

"Софія Михайлівна зараз перебуває в Україні. Це я точно знаю, ми спілкуємося. Вона хоче дати інтерв'ю й готується його дати, тому що, наскільки я знаю, для неї це дуже важливо, але поки вона не в тому стані і душевному, і, найголовніше, фізичному, щоб це зробити. Але слава Богу, вона тут, вона жива, вона з Україною. Думаю, що це інтерв'ю буде. Просто треба дати людині час, тому що в кожного свій поріг болю й непереносимості, і втоми, і спустошеності", — зазначив Суханов в інтерв'ю "И Грянул Грэм".

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов показав фото з цілунком чоловіка й поставив на місце усіх гейтерів, які почали дорікати йому в "камінгауті".