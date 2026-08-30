Олексій Суханов шокував зізнанням про серйозний діагноз, який ігнорував шість років

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Український телеведучий Олексій Суханов відверто розповів про цукровий діабет і зізнався, що небезпечна хвороба могла розвиватися в його організмі роками, поки він продовжував працювати у виснажливому ритмі.

Ведучий не одразу зрозумів, що постійна втома має значно серйознішу причину. Він роками не пов’язував погіршення самопочуття з тяжкою хворобою. Тим часом організм поступово втрачав сили. Робочий графік не дозволяв зупинитися й звернути достатньо уваги на власний стан. Зрештою настав момент, коли продовжувати у звичному темпі стало практично неможливо. Саме тоді аналізи відкрили Суханову правду про його здоров’я.

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«Коли мені дійсно взагалі уже не було сил, і коли лікар подивився на мої аналізи та вкрай розгублено сказав: „Я не знаю, як ви ще тримаєтеся“, — саме так я і дізнався про свій діабет», — пригадав ведучий у інтерв’ю РБК-Україна.

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Олексій Суханов / © скриншот з відео

За словами Олексія Суханова, він не поспішає детально розповідати публіці про власні проблеми зі здоров’ям. Ведучий пояснив, що на тлі подій, які переживають українці, не хоче надмірно зосереджувати увагу на собі. Водночас своєю історією він порушив важливу тему, адже симптоми серйозних захворювань люди нерідко пояснюють перевтомою, стресом або наслідками напруженого життя.

Окремо Суханов звернув увагу на поширене уявлення про причини цукрового діабету. Він наголосив, що пов’язувати захворювання виключно з любов’ю до солодкого — помилково, а одним із серйозних чинників ризику вважає постійне психоемоційне напруження.

«Цукровий діабет — це не тільки від солодощів. Це стреси, у цьому полягає величезна проблема», — підкреслив Суханов.

Олексій Суханов / © скриншот з відео

Ведучий також закликав не залишати без уваги постійну втому та зміни у самопочутті, а за потреби звертатися до лікарів і контролювати стан здоров’я.

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Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов зробив відверте зізнання, що під обстрілами думав про виїзд з України.

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